影／少了一道奇景 金門民俗村著名桄榔老樹不敵颱風斷裂

受到圓規颱風外圍環流，金門地區自昨起陸續發生倒樹災情，連林務所列管的老樹~金門山后民俗文化村內的百年桄榔老樹也不敵強風吹拂，攔腰斷掉，由於搶救無效，金門縣林務所表示，因為沒有影響附近民眾與建築物安全，將等到颱風過後再來移除。

著名的金門山后民俗文化村內老樹桄榔，樹高11.1公尺，胸徑0.39公尺，推估樹齡135年。據村民王壽凱表示，曾聽他父親提過，這株桄榔樹是旅居日本的鄉民返鄉帶回金棗果，食用後將種子丟向外面空地自然長成。

這棵桄榔老樹在今天凌晨傳出斷裂，金門縣林務所長鐘立偉獲報也立即趕往了解處理，鐘立偉表示，這棵樹最近一次檢查為今年6月17日，當時樹勢良好，根部狀況正常，無寄生、附生與纏繞植物等；這棵桄榔老樹是民俗村的重要地標，有地理與文化上的價值，很可惜今天因風勢過大而傾倒。

鐘立偉說，由於現在全金門還有60多件通報路樹倒塌亟待處理，考量這棵桄榔老樹無立即性危險，將等颱風過後，召集相關單位研商後續處理方式。

據附近村民表示，這棵老樹在民國60幾年的一次大颱風被吹倒，桄榔樹壓到房子，後來林務所用在造船廠買來的鐵鍊重新固定，生命強健的桄榔樹就往上成「L」型成長，且每年不斷長高，曾經長到約近兩層樓高左右，成為文化村內的一道奇景。