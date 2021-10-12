颱風天綠蠵龜遭網具纏困擱淺 金門岸巡成功救援
颱風圓規來襲，金門岸際發現一隻遭廢棄漁網纏繞的綠蠵龜。經岸巡人員通報並會同金門水試所和野保協會人員救援，綠蠵龜無明顯外傷，已帶回檢查照顧。
海巡署第九（金門）岸巡隊今天發布新聞表示，岸巡隊復國墩安檢所人員昨天清晨6時多在金沙鎮狗嶼灣執行灘岸巡查時，發現這隻遭廢棄漁網纏繞的海龜。經增派人力將漁網移除並持續澆水，同時通報金門縣水產試驗所及野生動物救援暨保育協會派員到場協助。
岸巡隊組主任何凱翔表示，水試所和野保協會人員抵達現場後，測得有「青海龜」之稱的這隻綠蠵龜，身形長約42公分、寬約43公分，身上無明顯外傷。動保協會人員隨後將綠蠵龜帶回進一步檢查健康狀態。
何凱翔表示，綠蠵龜主要分布在熱帶及亞熱帶海域中，為瀕臨絕種保育類動物，呼籲民眾如發現鯨豚及綠蠵龜擱淺，立即撥打海巡118服務專線，海巡會立即派員前往處理。
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