高雄山區2疏濬工人受困沙洲 直升機救援脫困

高雄市茂林區今天清晨6時多，2名在荖濃溪、濁口溪交界處進行疏濬工程的工人，因溪水暴漲受困沙洲，所幸通報空勤直升機救援後脫困成功。

茂林區公所表示，今天清晨6時多，有2名正在茂林山區荖濃溪、濁口溪交界處進行疏濬工程的工人，突然因溪水暴漲，受困沙洲，由空勤三大二隊海豚機配合海巡人員出勤救援，約上午7時許將2人吊掛上岸，平安脫困。

茂林區公所所長宋能正說，氣象預報沒有特別顯示茂林區會有大雨，2名工人按照既定程序，前往河道交界處疏濬，沒想到溪水突然暴漲而受困。目前茂林區尚無其他災情。

高雄市水利局表示，目前高雄市區、山區尚無積淹水或土石流等災情通報。另水利署上午9時多已對六龜區寶來二號橋發布2級淹水警戒，但尚未針對山區土石流潛勢區發布土石流警戒。

圓規颱風外圍環流持續影響台灣，高雄氣象站發布豪雨特報，指高雄山區有局部大雨發生機率，截至上午9時30分，桃源區24小時累積雨量達201.5毫米最多。