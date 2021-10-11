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高雄中油煉油廠爭轉型 宏毅宿舍住戶最憂心這件事

聯合報 / 記者陳弘逸王昭月／高雄即時報導
高雄楠梓中油宏毅宿舍群分為公有宿舍與勞工住宅，多數公有宿舍已無人居住由中油收回。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓中油宏毅宿舍群分為公有宿舍與勞工住宅，多數公有宿舍已無人居住由中油收回。記者陳弘逸／攝影

高雄市都市計畫委員會日前審議通過「高雄煉油廠轉型材料創新研發專區都市計畫變更案」，然而宏毅宿舍區不在這次變更範圍，讓多數居民再度憂心長期以來「房地不合一」的問題。居住在宏毅里近50年的里長馮靖絨說，中油應讓整體轉型案納入社區，或讓售土地給住戶，不讓居住變問題；居民也認為，住在此處的限制多，不買賣困難，退休中油員工常住只能另謀生計。

宏毅里長馮靖絨回顧，當初因爺爺、父親曾是中油的員工，因應中油建廠需就近照顧管理廠區的政策，便開始建設宿舍供員工居住，馮靖絨說，宿舍不含土地約3至4萬元一間房子，用國民貸款從薪水中扣除的方式購得。

中油宏毅宿舍區王姓居民指出，過去高雄煉油廠仍在擴建，加上當時通訊不便以及場外維修技術不純熟，才要求員工就近居住，以當時的時空背景，多數員工配合搬遷，中油才會象徵收取1元地租，自1996年到2018年中油兩度調整租金，從696元漲72倍，改為年租5萬引發居民不滿。

王姓居民說，支付租金合情合理，但多數民眾不了解過去的歷史背景，且不了解租金調漲對居民的影響；住在此處，建物買賣只限中油現職員工，讓現有住戶買賣困難，又無法在此做生意等限制，讓部分退休中油員工只能另尋收入來源維持生計，形同受困。

宏毅宿舍區因目前居住環境，土地為中油所屬，但地上權的房物為居民所有，隨著近期中油審議通過都更案，以及台積電將進駐等訊息，引起許多居民憂心；王姓居民說，房地不合一已成為居民最困擾的問題，若此處被打造成一個科技聚落，除了要顧慮環境汙染問題，新產業引入的人員，是否會壓縮，甚至排擠現有居住空間，也令住戶擔憂。

高雄楠梓中油宏毅宿舍群仍有1157戶、約4000人居住，多數房舍已經改建，不同以往的建築樣貌。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓中油宏毅宿舍群仍有1157戶、約4000人居住，多數房舍已經改建，不同以往的建築樣貌。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓中油宏毅宿舍群分為公有宿舍與勞工住宅，多數公有宿舍已無人居住由中油收回。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓中油宏毅宿舍群分為公有宿舍與勞工住宅，多數公有宿舍已無人居住由中油收回。記者陳弘逸／攝影

中油 宿舍 都市計畫

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