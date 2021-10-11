高市同步放寬探病管制 但探病者仍需檢附快篩陰性證明
中央流行疫情指揮中心今宣布放寬醫院探病管制，高雄市衛生局晚間表示，轄內醫院即日起探病相關規定亦同步放寬，但全國疫情雖趨緩，醫院仍是須堅守的防疫堡壘，民眾儘可能以視訊或電話代替探視，避免不必要的探病，且所有探病者仍須出具探視快篩或PCR檢測陰性證明。
高市衛生局表示，探病者必須沒有新冠肺炎相關症狀，未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史，且進入醫院務必全程戴口罩及落實手部衛生。醫院每天固定一時段開放探病，每名住院病人，限每次至多2名訪客探視。
另外，所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢測陰性證明。若已完成接種劑次並達14天以上，或符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得不採檢。醫院並須得依院內實際狀況，另定感染管制規範並要求配合執行。
高市衛生局呼籲民眾在落實適當的防疫措施下，仍儘量避免不必要的探病，若仍有探病需要，須遵守規定、配合實名登記及院方管染管制規範，確保院內環境安全無虞。
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