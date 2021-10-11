高雄綠園道使用率漸增 議員建議串連周邊打造友善空間

高雄鐵路地下化工程耗資近千億元，高市府也將台鐵軌道拆除後的空間與民共享，分三區段闢建長達15.37公里綠園道，近日高雄市議會定期會期間，有議員關心綠園道闢建後行的安全，高雄市議員李雅靜認為綠園道未與周邊景點串連，單車族安全有疑慮。

高雄市議員李雅慧近日提出綠園道周邊單車專用道規畫問題，李雅惠表示，鐵路綠園道串聯鳳山至左營雙城，在8月完工後已愈來愈多市民喜歡到綠園道散步、騎車，但綠園道未與周邊景點規畫完整的自行車道，導致單車族只要騎出綠園道就必須與車爭道，對於發展城市觀光形成阻礙。

綠園道8月完工後成為市民遊憩、運動新選擇，沿線也增加不少亮點，高雄市副市長林欽榮表示，綠園道周邊的單車環境確實不夠完善，市府也會盤點周遭的道路路幅，人行道較寬的路段都會朝向增設自行車空間規畫。市府也會持續規畫綠園道周遭的觀光景點，牆面彩繪只是第一步，接下來還會繼續創造更多觀光亮點。

李雅慧認為，高雄的YouBike2.0租借站是全台之冠，今年8月使用人次也突破千萬，但高雄的自行車環境不夠友善。「好不容易等到綠園道完工，市府也大力推動城市觀光，但綠園道未與周邊景點串接，打造單車遊路線，相當可惜。」

高雄市長陳其邁在質詢時也表示，綠園道目前確實在部分路段仍有一些串接不夠完善的狀況，他自己也有聽過民眾反映，這部分市府會積極處理。因為綠園道確實是認識高雄很重要的方式，未來接讓綠園道與周邊景點做更好的串接。