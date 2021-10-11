國慶焰火13萬人散場 2小時內完成疏運

2021國慶焰火昨晚在高雄港區絢爛施放，高雄港區周遭擠進13萬人，長達半小時的焰火照亮高雄夜空，讓民眾大飽眼福，昨天高雄捷運高雄捷運運量破22萬，輕軌運量逼近3萬人次。散場時民眾多從蓬萊商港周邊走到鄰近的捷運西子灣站、鹽埕埔站，兩站一度擠得水洩不通，人潮在站外延伸至馬路，約30至40分鐘內逐漸紓解。交通局表示，原規畫2.5小時內完成疏運，昨晚提早半小時，在晚上10點半完成疏運。

高雄捷運公司表示，昨晚輕軌C11至C14站搭乘人次最多，散場前為避免人潮全擠到輕軌站，高捷先發出訊息，呼籲民眾分流至捷運站。昨天輕軌運量2萬9318人次，突破疫情以來新高。捷運運量為22萬4731，其中橘線9萬多人次、紅線13萬多人次。

除了捷運、輕軌疏運外，交通局也規畫3線接駁路線，包括捷運站中央公園至高雄流行音樂中心、前鎮高中至旗津海岸公園以及鼓山火車站至西子灣，接駁車達323車次，約8000人次。交通局表示，捷運、輕軌、接駁車等路網扮演重要疏運角色，民眾也相當配合，整體交通疏運狀況良好。

昨旗津渡輪在晚上9點恢復營運，以5分鐘的班距疏運大量至旗津賞焰火的民眾。昨天旗津擠進大量民眾賞焰火，周邊1000個停車格位也在下午3點左右就停滿。