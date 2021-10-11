快訊

獨／圓規颱風這些條件都具備 氣象局昨晚啟動追風計畫

波蘭也要脫歐？法院裁決歐盟法牴觸憲法 掀反脫歐示威

國慶焰火13萬人散場 2小時內完成疏運

聯合報 / 記者林巧璉徐如宜／高雄即時報導
高雄捷運鹽埕埔站昨晚國慶焰火散場時一度動彈不得，約在半小時內紓解。記者林巧璉／攝影
高雄捷運鹽埕埔站昨晚國慶焰火散場時一度動彈不得，約在半小時內紓解。記者林巧璉／攝影

2021國慶焰火昨晚在高雄港區絢爛施放，高雄港區周遭擠進13萬人，長達半小時的焰火照亮高雄夜空，讓民眾大飽眼福，昨天高雄捷運高雄捷運運量破22萬，輕軌運量逼近3萬人次。散場時民眾多從蓬萊商港周邊走到鄰近的捷運西子灣站、鹽埕埔站，兩站一度擠得水洩不通，人潮在站外延伸至馬路，約30至40分鐘內逐漸紓解。交通局表示，原規畫2.5小時內完成疏運，昨晚提早半小時，在晚上10點半完成疏運。

高雄捷運公司表示，昨晚輕軌C11至C14站搭乘人次最多，散場前為避免人潮全擠到輕軌站，高捷先發出訊息，呼籲民眾分流至捷運站。昨天輕軌運量2萬9318人次，突破疫情以來新高。捷運運量為22萬4731，其中橘線9萬多人次、紅線13萬多人次。

除了捷運、輕軌疏運外，交通局也規畫3線接駁路線，包括捷運站中央公園至高雄流行音樂中心、前鎮高中至旗津海岸公園以及鼓山火車站至西子灣，接駁車達323車次，約8000人次。交通局表示，捷運、輕軌、接駁車等路網扮演重要疏運角色，民眾也相當配合，整體交通疏運狀況良好。

昨旗津渡輪在晚上9點恢復營運，以5分鐘的班距疏運大量至旗津賞焰火的民眾。昨天旗津擠進大量民眾賞焰火，周邊1000個停車格位也在下午3點左右就停滿。

昨晚高雄市區主要道路，如中正路、五福路、中山路等都有大批警力、義交疏導交通，賞焰火散場車潮從交管外圍的停車場地離場，在晚上10點主要道路都有車多擁擠的狀況。

高雄輕軌大義站在國慶焰火散場時擠得水洩不通。記者徐如宜／攝影
高雄輕軌大義站在國慶焰火散場時擠得水洩不通。記者徐如宜／攝影
高雄輕軌大義站在國慶焰火散場時擠得水洩不通。記者徐如宜／攝影
高雄輕軌大義站在國慶焰火散場時擠得水洩不通。記者徐如宜／攝影

捷運 輕軌 高雄港 國慶

延伸閱讀

國慶焰火在高雄湧人潮 吸引逾33萬人次觀賞

遭國慶焰火嚇到？ 高雄男子地上打滾 真相曝光竟是行車糾紛

淡水漁人碼頭煙火秀 上萬人參與35分鐘疏運近8成

國慶焰火散場鹽埕埔站擠爆 高捷、輕軌平均等半小時擠上車

相關新聞

國慶焰火13萬人散場 2小時內完成疏運

2021國慶焰火昨晚在高雄港區絢爛施放，高雄港區周遭擠進13萬人，長達半小時的焰火照亮高雄夜空，讓民眾大飽眼福，昨天高雄...

屏東社區產業博覽會 看見農村多元生命力

2021屏東社區產業博覽會國慶連假在屏東公園登場，今天最後一天，現場邀集70個市集攤商，帶來社區的多元特色，社區特色產品...

高雄拒收外縣市事業廢棄物 各地清運費將大漲

全台各縣市都面臨垃圾去化困難的問題，台南市的可燃性事業廢棄物最近因為高雄市焚化爐拒收外縣市垃圾，去化再生問題。業者表示，...

200元變400元 高雄夜市券排長龍

搶五倍券商機，高雄市推商圈夜市券，200元五倍券可換400元夜市券，國慶連假兌換點大排長龍，消費者直呼好划算。但炎熱天氣...

連假第二天墾丁大街人潮約5千 自治會籲防疫不鬆懈

國慶連假第二天，墾丁大街夜市今晚間仍有不少人潮，相較於連假首日9千多人，墾丁大街自治管理委員會主委曾春惠說，今天晚間約有...

高雄天子閣飯店國慶開幕 時尚工業風打造親子、網美房

後疫情時代，旅館業蓄勢待發！位於高雄市鹽埕區的天子閣飯店TENZ-GO HOTEL，擁有100多間房，今天國慶日正式開幕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。