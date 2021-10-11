屏東社區產業博覽會 看見農村多元生命力

2021屏東社區產業博覽會國慶連假在屏東公園登場，今天最後一天，現場邀集70個市集攤商，帶來社區的多元特色，社區特色產品、農再社區特色伴手禮，感受屏東農村生命力。

縣長潘孟安說，屏東是花果天堂，也是生技美妝產品的生產故鄉，許多人種水果、農作物或是漁貨，卻不知道可以結合生物科技，做美妝、面膜等。縣府藉由業界講師及社區專案辦公室輔導，研發生產30多款面膜、沐浴用品、清潔洗滌品等產品，將包裝設計讓過往不顯眼的社區產品，提升產值及價值，農村永續經營，讓年輕人回鄉發展。

潘孟安說，這是縣府七年來扎得最深的根基，展現屏東縣農村再生社區產品建立品牌與價值的基本核心。

屏東社區產業博覽會五大主題展區，包含「屏東選物、斜桿青年、樂齡萬花筒、好菌好物、在屏東旅行中」。「屏東選物」展現屏東農再社區特色跟創新伴手禮；「斜桿青年」是展示近年來返鄉創業、參與公共事務的青年經驗與案例；「樂齡萬花筒」由社區照顧關懷據點的長輩們跟民眾分享社區故事、「好菌好物」介紹屏東縣推動光合菌、友善農耕；想要了解屏東社區特色旅遊資訊，就要來「在屏東旅行中」。