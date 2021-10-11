高雄拒收外縣市事業廢棄物 各地清運費將大漲

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
高雄市仁武焚化廠9月底起，拒收外縣市垃圾。圖／高雄市環保局提供
高雄市仁武焚化廠9月底起，拒收外縣市垃圾。圖／高雄市環保局提供

全台各縣市都面臨垃圾去化困難的問題，台南市的可燃性事業廢棄物最近因為高雄市焚化爐拒收外縣市垃圾，去化再生問題。業者表示，高雄焚化爐是全台少數仍有餘裕的焚化爐，之前不僅台南、北中南都有業者運往高雄焚燒，由於11月經營權更新，高雄市環保局核准的外縣市垃圾清運量只有原來的一半，預計現行的事業廢棄物處理費用可能將大漲。

事廢清運費漲價影響的範圍相當大，包括餐廳、商家、部分大樓、學校及工業區等，都是委託事業廢棄物清運業者清運，一旦漲價，商家及工業區的營運成本都會提高；業者表示，事廢清運費用近年隨著各地焚化爐都滿載，處理量能愈來愈少，費用不斷漲價，目前每噸的費用約7000到8000元，隨著垃圾內容而略有調整，預估在高雄這一波緊縮下，可能每噸要漲到1萬元以上。

對於台南市的事廢無處可燒，台南市環保局無奈表示，台南焚化爐老舊，還要處理家庭垃圾，能夠提供給事廢的量能有限，目前全市一天生產可燃事業廢棄物大約400公噸，其中約有150公噸是運到外縣市燒。

環保局表示，全台各縣市中，目前僅台北與高雄兩地焚化爐還有收外縣市的垃圾，但是高雄也有自己的政策，不願意收太多外縣市垃圾，之前已多次暫停收取，最近再度停擺。

業者表示，高雄仁武與岡山兩座焚化爐在9月底發文給業者，即日起停止收取事廢，不再代燒，但垃圾不能一天不清運，目前的折衷作法是由高雄市業者代運，預估高雄焚化爐在11月更新營運廠商後，會再度開放外縣市。

業者指出，目前獲悉高雄環保局核准給新廠商的外縣市事廢收取量砍半，廠商為了要維持營運，價格勢必大漲，因為源頭漲價，未來向客戶收取的費用也會再漲價。

台南市環保局表示，依法各工業區內產生的事廢應由工業區內的焚化爐自行處理，但目前全市屬於工業局管轄的14個工業區，只有南科有焚化爐，過去都是由環保局協助工業局協調業者清運處理，但在去化愈來愈難情況下，目前只能加緊要求工業局督促各工業區自設焚化爐，才能減少運往外縣市處理的數量。

焚化爐 台南 漲價

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