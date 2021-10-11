國慶焰火在高雄湧人潮 吸引逾33萬人次觀賞

2021國慶焰火今天晚間8時在高雄港灣舉行，8時30分後逐漸散場。據高雄市政府統計，今天停留在焰火觀賞範圍內半小時的人潮破33萬人次，散場時各捷運場站擠滿人潮。

國慶焰火8時在高雄港灣施放，施放約30分鐘，晚上8時30分後人潮逐漸散場。據高市府統計，壽山以南、中山路以西、旗津以東、小港區以北，共3900公頃觀賞焰火範圍內，停留時間1小時以上約有29萬2705人次；停留時間30分鐘以上約33萬8525人次。

根據高雄市旅遊人潮警示燈號系統顯示，晚上高雄旗津海岸公園、駁二藝術特區一度亮起黃燈警戒，顯示容留人數已達到60%警示狀況，民眾需評估調整行程，或稍後前往。

高雄捷運、輕軌等多站在散場時擠滿人潮，高雄捷運O1西子灣站、O2鹽埕埔站及輕軌C11真愛碼頭站等鄰近焰火主觀賞區的捷運、輕軌站，內外都擠滿人，警方在場不停吹哨子、疏導交通。

高捷公司統計，截至晚上10時，捷運運量達19萬4652人次，比上週日整天捷運8.3萬人次多出1倍以上。輕軌達1萬7885人次，且輕軌與捷運O1西子灣站、O2鹽埕埔站仍持續有旅客進站。

市區道路散場時雖車流量多，但警方動員數千人疏導，交通情形大致良好。不過晚上8時19分許，五福四路與大勇路口有觀賞焰火民眾發生行車糾紛，其中一名男子作勢打人，所幸立即被一旁指揮交通的員警壓制在地，弭平糾紛。