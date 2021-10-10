高雄天子閣飯店國慶開幕 時尚工業風打造親子、網美房

後疫情時代，旅館業蓄勢待發！位於高雄市鹽埕區的天子閣飯店TENZ-GO HOTEL，擁有100多間房，今天國慶日正式開幕。設計強調時尚工業潮流風，並增設專屬親子房型、網美房型，滿足全方位度假需求。

天子閣飯店地點鄰近駁二特區、棧貳庫KW2、愛河畔等著名觀光景點，且附近有著多家著名鹽埕小吃，可以大啖高雄婆婆冰、鴨肉珍等。

天子閣飯店表示，為了讓旅客更瞭解在地文化，天子閣特別與MyProGuide專業導遊平台合作，免費提供房客於固定時段預約安排導覽解說，深度走讀鹽埕風華，帶領遊客穿梭銀樓街、手工技藝店、老派⻄餐廳等，感受地方人文風情。

在房間設計部分，天子閣飯店說，有多種主題風格，輕工業風、時尚風、溫馨家庭房、網美房等，客房採光佳，可欣賞港都美景。三樓整層是溫馨家庭房和孩童遊憩區，每日定時消毒兒童樂園設備。飯店並與3C知名設計品牌Moshi合作，每日限量1間的Moshi網美房，提供多種3C用品，滿足充電，還有Moshi Cafe的濾掛咖啡包等。