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高雄天子閣飯店國慶開幕 時尚工業風打造親子、網美房

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
天子閣飯店TENZ-GO HOTEL國慶日正式開幕，有100多間房。記者徐如宜／攝影
天子閣飯店TENZ-GO HOTEL國慶日正式開幕，有100多間房。記者徐如宜／攝影

後疫情時代，旅館業蓄勢待發！位於高雄市鹽埕區的天子閣飯店TENZ-GO HOTEL，擁有100多間房，今天國慶日正式開幕。設計強調時尚工業潮流風，並增設專屬親子房型、網美房型，滿足全方位度假需求。

天子閣飯店地點鄰近駁二特區、棧貳庫KW2、愛河畔等著名觀光景點，且附近有著多家著名鹽埕小吃，可以大啖高雄婆婆冰、鴨肉珍等。

天子閣飯店表示，為了讓旅客更瞭解在地文化，天子閣特別與MyProGuide專業導遊平台合作，免費提供房客於固定時段預約安排導覽解說，深度走讀鹽埕風華，帶領遊客穿梭銀樓街、手工技藝店、老派⻄餐廳等，感受地方人文風情。

在房間設計部分，天子閣飯店說，有多種主題風格，輕工業風、時尚風、溫馨家庭房、網美房等，客房採光佳，可欣賞港都美景。三樓整層是溫馨家庭房和孩童遊憩區，每日定時消毒兒童樂園設備。飯店並與3C知名設計品牌Moshi合作，每日限量1間的Moshi網美房，提供多種3C用品，滿足充電，還有Moshi Cafe的濾掛咖啡包等。

天子閣開幕試營運10月10日至17日期間，在官網訂房，特別推出兩款優惠房型，讓⺠眾搶先入住體驗，雙人房平日2580元、四人房3580元，每房加送進口精品香檳乙瓶。針對五倍券另有優惠，享買一晚送一晚，優惠金額超過千元。

天子閣飯店TENZ-GO HOTEL國慶日正式開幕，網美房型與3C知名設計品牌Moshi合作，提供多種3C用品，還有Moshi Cafe的濾掛咖啡包等。記者徐如宜／攝影
天子閣飯店TENZ-GO HOTEL國慶日正式開幕，網美房型與3C知名設計品牌Moshi合作，提供多種3C用品，還有Moshi Cafe的濾掛咖啡包等。記者徐如宜／攝影
天子閣飯店三樓整層是溫馨家庭房和孩童遊憩區。記者徐如宜／攝影
天子閣飯店三樓整層是溫馨家庭房和孩童遊憩區。記者徐如宜／攝影
天子閣飯店TENZ-GO HOTEL網美房型，與3C知名設計品牌Moshi合作，提供多種3C用品，還有Moshi Cafe的濾掛咖啡包等。記者徐如宜／攝影
天子閣飯店TENZ-GO HOTEL網美房型，與3C知名設計品牌Moshi合作，提供多種3C用品，還有Moshi Cafe的濾掛咖啡包等。記者徐如宜／攝影
天子閣飯店TENZ-GO HOTEL國慶日正式開幕，網美房型與3C知名設計品牌Moshi合作，提供多種3C用品，還有Moshi Cafe的濾掛咖啡包等。記者徐如宜／攝影
天子閣飯店TENZ-GO HOTEL國慶日正式開幕，網美房型與3C知名設計品牌Moshi合作，提供多種3C用品，還有Moshi Cafe的濾掛咖啡包等。記者徐如宜／攝影

高雄市 國慶

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