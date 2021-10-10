高雄左營果貿里辦升旗 延續一甲子的傳統

今天是國慶日，高雄市長陳其邁今天上午到總統府參加國慶大典，高雄市政府未另行舉辦大型升旗典禮，許多人覺得高雄今年國慶氣氛較淡，國民黨市議員陳玫娟說，升旗典禮和國慶焰火是兩碼事，市府把重心全放在國慶焰火，卻不重視升旗典禮，相當可惜。

陳玫娟說，韓國瑜市長主政時期，國慶日前後，高雄市區旗海飄揚，那種氣氛相當感人，陳其邁團隊有在市府及幾處景點掛國旗，但街頭氣氛很淡薄，「這哪像國家慶典」。

高雄左營區果貿里長韓得平說，今天上午7點當地有辦升旗典禮，這傳統已延續一甲子，今天約有200多人出席，今年參加人數比去年略少，可能和今年停發早餐券誘因減少有關。陳玫娟有參加果貿社區升旗典禮，發給參加者國旗口罩，前立委張顯耀團隊也派人出席。

對藍營議員批國慶日氣氛不足，高雄市政府回應，市府在四維行政中心南面（四維路）有掛出一面巨型國旗，10月8日至10月22日高雄市金獅湖、岡山之眼、旗津沙灘、蓮池潭、建國橋、七賢橋、中正橋、高雄橋、三多園環以及中山、五福、博愛、國泰路口、岡山區中華圓環、旗山區旗尾橋到延平路綠帶等地，沿途都可見國旗，隆重簡單，營造國慶氛圍。

高雄左營果貿社區今天清晨舉辦升旗典禮，這傳統已延續一甲子，今天約有200多人出席。圖／張顯耀團隊提供

在高雄左營區建業新村有不少住戶自發性懸掛國旗，當地有濃濃的國慶氛圍。記者劉學聖／攝影

高雄左營果貿社區今天清晨舉辦升旗典禮，這傳統已延續一甲子，今天約有200多人出席。圖／張顯耀團隊提供

藝人吳鳳發文分享他和偕妻子、2個女兒到高雄玩，一家人在高雄橋、愛河畔與飄揚的國旗同框拍照，直呼感動。圖／取自吳鳳臉書

高雄市政府在四維行政中心南面（四維路）也掛出一面巨型國旗，吸引不少民眾拍照。圖／高雄市政府提供