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南台灣海拔最高升旗典禮 山友齊聚北大武山舊登山口

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
林務局屏東林區管理處的森林志工們，今年第七年在北大武山舉辦升旗典禮，也宣導無痕山林觀念，升旗典禮特別選在上午10點10分舉行，眾山友們齊聚北大武山舊登山口海拔1520公尺，唱國歌，山林間旗海飄揚，歡度國慶。圖／屏東林區管理處提供
林務局屏東林區管理處的森林志工們，今年第七年在北大武山舉辦升旗典禮，也宣導無痕山林觀念，升旗典禮特別選在上午10點10分舉行，眾山友們齊聚北大武山舊登山口海拔1520公尺，唱國歌，山林間旗海飄揚，歡度國慶。圖／屏東林區管理處提供

林務局屏東林區管理處的森林志工們，今年第七年在北大武山舉辦升旗典禮，也宣導無痕山林觀念，升旗典禮選在上午10點10分舉行，眾山友們齊聚北大武山舊登山口海拔1520公尺，唱國歌，山林間旗海飄揚，歡度國慶。

位在屏東縣泰武鄉北大武山是排灣族聖山，海拔3092公尺，為五嶽之一，也是南台灣唯一海拔超過3000公尺的高山，也有南台灣屏障之稱。

林務局屏東林區管理處指出，林管處森林志工們22人參與，今年第七年發起，國慶日10月10日，上午10點10分，在北大武山舊山口舉行升旗典禮，山友們超熱血，背著兩顆大西瓜、生日蛋糕齊聚舊登山口。

八八風災後，登北大武山必須要從新登山口海拔1200公尺處起登，高繞到舊登山口海拔1520公尺處，山友們齊聚歡慶國慶日，舊登山口旗海飄揚，山友們手持小國旗，有的穿上國旗裝，相當熱鬧。屏東林區管理處長楊瑞芬今天也上山一同參與。

林務局屏東林區管理處的森林志工們，今年第七年在北大武山舉辦升旗典禮，也宣導無痕山林觀念，升旗典禮特別選在上午10點10分舉行，眾山友們齊聚北大武山舊登山口海拔1520公尺，唱國歌，山林間旗海飄揚，歡度國慶。圖／屏東林區管理處提供
林務局屏東林區管理處的森林志工們，今年第七年在北大武山舉辦升旗典禮，也宣導無痕山林觀念，升旗典禮特別選在上午10點10分舉行，眾山友們齊聚北大武山舊登山口海拔1520公尺，唱國歌，山林間旗海飄揚，歡度國慶。圖／屏東林區管理處提供
林務局屏東林區管理處的森林志工們，今年第七年在北大武山舉辦升旗典禮，也宣導無痕山林觀念，升旗典禮特別選在上午10點10分舉行，眾山友們齊聚北大武山舊登山口海拔1520公尺，唱國歌，山林間旗海飄揚，歡度國慶。圖／屏東林區管理處提供
林務局屏東林區管理處的森林志工們，今年第七年在北大武山舉辦升旗典禮，也宣導無痕山林觀念，升旗典禮特別選在上午10點10分舉行，眾山友們齊聚北大武山舊登山口海拔1520公尺，唱國歌，山林間旗海飄揚，歡度國慶。圖／屏東林區管理處提供
林務局屏東林區管理處的森林志工們，今年第七年在北大武山舉辦升旗典禮，也宣導無痕山林觀念，升旗典禮特別選在上午10點10分舉行，眾山友們齊聚北大武山舊登山口海拔1520公尺，唱國歌，山林間旗海飄揚，歡度國慶。圖／屏東林區管理處提供
林務局屏東林區管理處的森林志工們，今年第七年在北大武山舉辦升旗典禮，也宣導無痕山林觀念，升旗典禮特別選在上午10點10分舉行，眾山友們齊聚北大武山舊登山口海拔1520公尺，唱國歌，山林間旗海飄揚，歡度國慶。圖／屏東林區管理處提供
林務局屏東林區管理處的森林志工們，今年第七年在北大武山舉辦升旗典禮，也宣導無痕山林觀念，升旗典禮特別選在上午10點10分舉行，眾山友們齊聚北大武山舊登山口海拔1520公尺，唱國歌，山林間旗海飄揚，歡度國慶。圖／屏東林區管理處提供
林務局屏東林區管理處的森林志工們，今年第七年在北大武山舉辦升旗典禮，也宣導無痕山林觀念，升旗典禮特別選在上午10點10分舉行，眾山友們齊聚北大武山舊登山口海拔1520公尺，唱國歌，山林間旗海飄揚，歡度國慶。圖／屏東林區管理處提供

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