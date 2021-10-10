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影／五倍券200元變400元！ 高雄商圈夜市券大排長龍
高雄市政府配合五倍券同步推出高雄商圈夜市券，今天國慶日更是達到兌換高峰，每個兌換點都大排長龍。鹽埕區舊堀江商圈等候兌換民眾，從五福路轉到七賢路，有夫妻帶著孩子一家四口來換，800元五倍券馬上放大變成1600元，中午要大快朵頤一番。經發局長廖泰翔表示，目前已調整作業流程，加快發送速度，約10至15秒可以發放一張商圈夜市券。
民眾說，大概要排半個小時才換的到商圈夜市券，天氣熱，難免有些不耐煩，但為了翻倍，也只好排了。有外地的情侶經過，看到兌換點，也跟著來排隊，說待會兒換到了就地消費，高雄有很多好吃的，嘗嘗小吃也滿划算。
民眾以1張200元的五倍券，即可到全高雄的47個商圈、夜市，兌換8張50元的商圈夜市券，不找零、限高雄使用，採隨換隨發隨用。
高雄市港都里長邱誌雲表示，昨天上午9點到12點兌換了437份，今天早上才開始1個小時就已換了這麼多。
廖泰翔表示，大多兌換點只要民眾在兌換時間內排隊就能領取到，在前兩天有零星民眾排到時已沒有券，後來有加發。有些商圈理事長希望排隊人潮不要影響到商圈動線，也希望民眾能領完就馬上消費，因此有與經發局討論是否能限量發放。
廖泰翔說，透過小面額夜市券希望能達到精準振興小商家的目的，因此限定本人領取，希望大家能現地領取現地消費。
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