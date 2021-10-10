連假第二天屏東南下車流順暢 警預估北返車潮午後湧現

國慶連假第二天，屏東縣今南下車流順暢，南下車流量最高時段在上午10點到11點2551車輛次，上午8點到中午12點，每小時平均車流量都有2000輛次以上，警方初估下午有北返車流，國慶假日活動多，民眾除到墾丁、台東玩外，今晚高雄有國慶焰火，加上百貨公司周年慶等，分散出遊潮。

警方指出，根據統計，昨車流量台1線、台17線五岔路口南下累計有3萬5631輛次，不過昨北返車流量也達到2萬867輛次，也有遊客選擇當天來回。原本預估往墾丁、台東車流量有3萬8000輛次，但往台東車流量明顯減少，可能考量颱風、連假長短，昨往台東車流量僅約1萬2000輛次。

今天上午8點過後，南下車潮湧現，以10點到11點車量次有2551輛次為高峰，可能受到颱風影響，南下車流量未明顯增多，車流量大致順暢，由於國慶日，鄰近高雄晚間有國慶焰火，加上市區活動多元，百貨公司周年慶等，分散車流。

另外，受圓規颱風接近，今晚可能發布海上颱風警報，颱風來襲前，墾丁今天上午浪高達2到3公尺高，衝浪客也把握最後下水機會，衝浪教練阿水指出，颱風影響，浪高到1人半到2人高度。一名衝浪客說，今天上午浪況適合初學者練習，直呼好玩。