國慶日屏東民代發1千面小國旗 潮州鎮旗海飄揚

今天是國慶日，屏東縣議員陳揚、屏東市民代表李玉萍今上午到屏東市區發放1千面小國旗，民眾看到後主動索取。潮州鎮公所則是從10月初鎮內大型主要路口，放置國旗搭配設計「潮犇幸福」旗幟，預計放置到10月底，一起感受光輝十月。

往年屏東縣有不少團體、眷村會發起舉辦升旗典禮、健行，但今年屏東市眷村顯得相對冷清，旗海飄揚景況不再。原民部落，來義鄉南和部落，南和村家家戶戶掛國旗，一早部落青年還發起升旗典禮、部落遊行，相當熱鬧；瑪家鄉禮納里部落，瑪家部落家戶掛國旗，讓遊客感受國慶氛圍。

屏東縣議員陳揚、屏東市民代表李玉萍今上午到屏東市區發1千面小國旗，他們到屏東公園、千禧公園、屏東市的市場等地發放，不少民眾看到後，主動索取小國旗。陳揚說，他每年國慶日都會發送小國旗，分享給大家，一同感受滿滿愛國心，中華民國加油。

屏東縣潮州鎮公所10月起在鎮內重要大型路口，放置國旗，搭配今年設計「潮犇幸福」旗幟，共設置120面，民眾來到潮州，感受光輝十月氛圍，旗幟放置到10月底，鎮公所指出，旗幟放置後，接獲許多民眾來電詢問想要收藏。