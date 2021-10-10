愛國愛部落！屏東來義部落青年發起國慶升旗遊街

愛國也愛部落！屏東縣來義鄉南和村排灣族一群「茁壯團隊」部落青年們，連兩年國慶日，在部落舉辦國慶升旗典禮，與部落遊行，族人穿著國旗衣服，手拿著小國旗與南和部落旗幟，家家戶戶懸掛國旗，凝聚部落向心力，激發學童們愛國信念。

清晨6點半，南和村長陳文山開始廣播，提醒大家今天是國慶日，別忘了要記得掛國旗，部落居民有些已將國旗掛好，7點村民準時抵達南和村活動中心，在部落青年茁壯團隊帶領下，大家排好隊伍，參加國慶升旗典禮。

升旗典禮結束後，展開部落遊行，沿途揮舞國旗、打鼓，部落族人們在門口前迎接遊行隊伍，熱情打招呼，高呼「國慶生日快樂！」大小朋友們參與，軍人穿著軍服、也有退休的消防員，穿上消防員制服，長輩們騎電動車加入遊行行列，電動車上不忘插上小國旗，歡慶國慶日。

來義鄉南和村約1600多名村民，部落四名從軍青年組成「茁壯團隊」，連宏勇、連宏明兄弟檔、尤莎克與鄞誠輝，四人從軍之餘回饋部落，每月四人各存五百元作為團費，照顧部落學童、青年，國小學童每月都有舉慶生會、寒暑假舉辦冬夏令營，帶領部落學子認識部落文化。

32歲連宏勇說，第二年舉辦國慶升旗典禮，去年在學校舉辦，今年因疫情關係，改到活動中心前廣場，舉辦國慶升旗典禮，盼能從小培養學童們對愛國信念，也藉此機會部落族人聚集一起凝聚向心力，也為部落服務，看到部落族人願意參與活動，相當感動。

南和村長陳文山說，愛部落也要愛國，今年也發南和部落的旗幟，認同部落，也感謝這群年輕人發起，明年是南和村建村60年，南和村有兩個部落白鷺部落、高見部落。