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影／樂團名遭批教壞小孩 今金門演出演出民眾超捧場

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「湖畔野FUN市集」活動今天登場，現場還有安排蜈蚣座體驗，不少小朋友都上場嘗試。記者蔡家蓁／攝影
「湖畔野FUN市集」活動今天登場，現場還有安排蜈蚣座體驗，不少小朋友都上場嘗試。記者蔡家蓁／攝影

疫情趨緩，金門縣府觀光處從今天起一連3天在金城鎮莒光湖畔大草原廣場舉辦「湖畔野FUN市集」活動，邀請台灣人氣排隊「幽靈餐車」與金門優質店家一起擺攤，儘管下午的天氣炎熱，但民眾熱情未減，一整天下來共吸引約2千多名民眾到場參加，共度愉快的連假。

「湖畔野FUN市集」活動在下午14點就正式登場，活動集結台灣15台排隊「幽靈餐車」霸氣登場，金門地區20多攤優質店家，包括輕食、手作、文創、設計等特色攤商共襄盛舉，活動現場由白色野餐發起人「璐露野」負責佈置，每一個攤位都相當有特色，吸引民眾駐足詢問。

不少著名餐車前面都大排長龍，但因為是首日，大概排隊20多分鐘就可以買到，在吃到美食的那一剎那，不少遊客都大呼太值得了！

今天的莒光湖畔公園將化身為鄉村風格的異國野餐世界，現場安排深受小朋友喜愛的蜈蚣座體驗、魔術表演、泡泡互動、草地音樂會等活動，而立式划槳（SUP）遊憩也在莒光湖畔開放體驗，讓親子都玩得很開心。

活動中還有一個焦點，就是表演團體中有由金大生組成「草ㄐ擺」樂團，該團因團名不雅，近日在網路上遭圍剿，今天主唱「小草」因為有事，缺席表演，改由另一同學杜南石上場救援。

團員「科基」在表演時，也自我調侃最近「有點紅」，他也藉此澄清，他們一直以來都只是想要低調創作音樂，團名當初就是很單純的以團員名字拼湊起來，他說，他們喜愛創作，且寫的歌都是偏抒情搖滾，寫自己的故事，希望大家可以一起跟著音樂搖擺。

科基也坦言，感到壓力很大，第一天之後，就不敢看臉書，都是學長或同學截圖給他們，對於網路上的留言，他們會虛心接受，也謝謝很多學長幫忙說話，對於很多人不能接受他們的團名，影響社會觀感一事，他們覺得很抱歉，所以昨晚他就告訴自己，要表現好一點，認真演出。

不少民眾聽完他們的演出後，都說歌聲很好聽，很溫柔，也力挺他們說，感覺他們只是熱愛音樂的大學生；陳小姐就說，她只是來聽歌而已，不會在乎他們的團名叫什麼。

「湖畔野FUN市集」活動今天登場，人氣餐車前吸引民眾大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
「湖畔野FUN市集」活動今天登場，人氣餐車前吸引民眾大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
「湖畔野FUN市集」活動今天登場，現場還有安排泡泡達人演出，相當受到小朋友喜愛。記者蔡家蓁／攝影
「湖畔野FUN市集」活動今天登場，現場還有安排泡泡達人演出，相當受到小朋友喜愛。記者蔡家蓁／攝影
由金大生組成「草ㄐ擺」樂團因團名不雅，近日在網路上遭圍剿，今天主唱「小草」因為有事，缺席表演，改由另一同學杜南石（右）上場救援與團員「科基」搭檔演出。記者蔡家蓁／攝影
由金大生組成「草ㄐ擺」樂團因團名不雅，近日在網路上遭圍剿，今天主唱「小草」因為有事，缺席表演，改由另一同學杜南石（右）上場救援與團員「科基」搭檔演出。記者蔡家蓁／攝影
「湖畔野FUN市集」活動今天登場，親子到場野餐，度過愉快假日。記者蔡家蓁／攝影
「湖畔野FUN市集」活動今天登場，親子到場野餐，度過愉快假日。記者蔡家蓁／攝影

金門 幽靈 野餐

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