屏東佳冬「會呼吸的博物館」 老街市集好看好逛又好拍

今年適逢六堆300年，屏東縣政府在縣級古蹟保存最多的客家聚落佳冬鄉六根村，結合在地產業並透過質感攤車、景觀布置等巧思，於國慶連假推出「佳冬老街市集」，不僅好看、好逛還好拍，在地客庄解說隊員親切地向遊客說家鄉的故事，讓人細細品嚐屏東專屬的客家人文氛圍。

屏東縣政府客家事務處長陳麗萍說，客家族群的印象往往是較隱性與低調，客家語言與文化面臨流失的危機，縣府積極推動客語保存與客家文化認同，復振客家族群自信心，透過「佳冬逛市集」活動共同滾動社區，不分族群讓民眾說客語，體驗文化及美食，讓客家文化永續留傳。

她說，佳冬鄉六根村是全國古蹟密度最高的地區，因保存和維護良好，被譽為「會呼吸的博物館」，老街夥房市集結合在地產業，市集就在楊氏宗祠、西柵門、張家商樓、蕭屋洋樓、蕭家古厝、三山國王廟之間的詩人步道，漫步其中不只能買好買滿，更能感受客庄文化與歷史。