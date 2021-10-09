屏東佳冬「會呼吸的博物館」 老街市集好看好逛又好拍
今年適逢六堆300年，屏東縣政府在縣級古蹟保存最多的客家聚落佳冬鄉六根村，結合在地產業並透過質感攤車、景觀布置等巧思，於國慶連假推出「佳冬老街市集」，不僅好看、好逛還好拍，在地客庄解說隊員親切地向遊客說家鄉的故事，讓人細細品嚐屏東專屬的客家人文氛圍。
屏東縣政府客家事務處長陳麗萍說，客家族群的印象往往是較隱性與低調，客家語言與文化面臨流失的危機，縣府積極推動客語保存與客家文化認同，復振客家族群自信心，透過「佳冬逛市集」活動共同滾動社區，不分族群讓民眾說客語，體驗文化及美食，讓客家文化永續留傳。
她說，佳冬鄉六根村是全國古蹟密度最高的地區，因保存和維護良好，被譽為「會呼吸的博物館」，老街夥房市集結合在地產業，市集就在楊氏宗祠、西柵門、張家商樓、蕭屋洋樓、蕭家古厝、三山國王廟之間的詩人步道，漫步其中不只能買好買滿，更能感受客庄文化與歷史。
縣長潘孟安說，左堆佳冬是古蹟之鄉，更是六堆唯一靠海的客庄，古蹟、歷史建築密度非常高，成為一座活的博物館，每個轉角都有歷史記憶與故事；縣府長期修復多座歷史建築，更培力文化觀光導覽員，定期舉辦老街夥房市集，讓在地人帶領遊客走進時光機裡，這裡也是《瀑布》導演鍾孟宏的故鄉。
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