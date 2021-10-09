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塔位有限 高市殯管處結合廟宇將辦減壓活化

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市政府民政局殯葬管理處預計辦納骨塔減壓轉魂法會，屏東萬巒宗天宮創辦人王崇禮（左三）農曆8月12日事先進行轉魂，為祖父母進行樹葬。圖／王崇禮提供
高雄市政府民政局殯葬管理處預計辦納骨塔減壓轉魂法會，屏東萬巒宗天宮創辦人王崇禮（左三）農曆8月12日事先進行轉魂，為祖父母進行樹葬。圖／王崇禮提供

高雄市政府民政局殯葬管理處與高雄梓官城隍廟屏東萬巒宗天宮合作，預計於本月16日舉辦「納骨塔減壓活化-度先人輪迴、轉魂大法會」將梓官納骨堂中562個無主骨灰罈送往火化場再化、研磨，最後送往杉林生命紀念園區進行樹葬，殯管處表示，此為全台創舉，有望供各縣市效仿。

殯管處、梓官城隍廟、屏東萬巒宗天宮今天上午舉辦說明記者會，區長李秀蓉、市議員宋立彬出席。宋立彬表示，去年發現納骨塔位有飽和狀況，可能造成在地先人沒地方放納骨塔，他媒合殯管處及廟方，並請示城隍爺協助，幫無主先人進行轉魂投胎法會，空出的塔位，可解決梓官塔位不足問題。

殯管處長石慶豐表示，老年人口增加，高雄納骨塔櫃位使用逐年提高，加上公立納骨塔要配合安置遷葬的無骨屍骸骨灰塔位，其中梓官公立納骨堂只剩2000個塔位，梓官每年平均有300人死亡，換算下來，再過6年就會出現一位難求窘境，市府2010年推行樹葬，至今使用成長率達198%，顯見市民對環保葬認同度提高。

屏東萬巒宗天宮創辦人王崇禮表示，每年都有人離世，但他擔心後代不認識祖先，後續不會定期到納骨塔祭拜、維護，也有人擔心如沒有後代，父母及自己的塔位將無人管理，轉魂儀式將納骨塔中的骨灰、骨骸進行轉魂後，到火化場再化、研磨，最後進行樹葬、花葬等，空出塔位也便於管理。

王崇禮說，他在農曆8月12日已率先處理祖父母的骨灰罈，了解轉魂順序也避免不親的後代不知如何處理，高雄市限定公塔使用年限為50年，時間到了公部門會通知家屬領回骨灰罈，如家屬不知如何存放，宗天宮及梓官城隍廟可義務協助殯管處進行轉魂儀式。

高雄市政府民政局殯葬管理處預計辦納骨塔減壓轉魂法會，處長石慶豐解說殯管處近幾年的政策成果。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府民政局殯葬管理處預計辦納骨塔減壓轉魂法會，處長石慶豐解說殯管處近幾年的政策成果。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府民政局殯葬管理處預計辦納骨塔減壓轉魂法會，為梓官納骨堂減壓空出562個無主塔位。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府民政局殯葬管理處預計辦納骨塔減壓轉魂法會，為梓官納骨堂減壓空出562個無主塔位。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府民政局殯葬管理處預計辦納骨塔減壓轉魂法會，屏東萬巒宗天宮創辦人王崇禮（右二）農曆8月12日事先進行轉魂，為祖父母進行樹葬。圖／王崇禮提供
高雄市政府民政局殯葬管理處預計辦納骨塔減壓轉魂法會，屏東萬巒宗天宮創辦人王崇禮（右二）農曆8月12日事先進行轉魂，為祖父母進行樹葬。圖／王崇禮提供

屏東 城隍廟 樹葬

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