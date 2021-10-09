塔位有限 高市殯管處結合廟宇將辦減壓活化
高雄市政府民政局殯葬管理處與高雄梓官城隍廟、屏東萬巒宗天宮合作，預計於本月16日舉辦「納骨塔減壓活化-度先人輪迴、轉魂大法會」將梓官納骨堂中562個無主骨灰罈送往火化場再化、研磨，最後送往杉林生命紀念園區進行樹葬，殯管處表示，此為全台創舉，有望供各縣市效仿。
殯管處、梓官城隍廟、屏東萬巒宗天宮今天上午舉辦說明記者會，區長李秀蓉、市議員宋立彬出席。宋立彬表示，去年發現納骨塔位有飽和狀況，可能造成在地先人沒地方放納骨塔，他媒合殯管處及廟方，並請示城隍爺協助，幫無主先人進行轉魂投胎法會，空出的塔位，可解決梓官塔位不足問題。
殯管處長石慶豐表示，老年人口增加，高雄納骨塔櫃位使用逐年提高，加上公立納骨塔要配合安置遷葬的無骨屍骸骨灰塔位，其中梓官公立納骨堂只剩2000個塔位，梓官每年平均有300人死亡，換算下來，再過6年就會出現一位難求窘境，市府2010年推行樹葬，至今使用成長率達198%，顯見市民對環保葬認同度提高。
屏東萬巒宗天宮創辦人王崇禮表示，每年都有人離世，但他擔心後代不認識祖先，後續不會定期到納骨塔祭拜、維護，也有人擔心如沒有後代，父母及自己的塔位將無人管理，轉魂儀式將納骨塔中的骨灰、骨骸進行轉魂後，到火化場再化、研磨，最後進行樹葬、花葬等，空出塔位也便於管理。
王崇禮說，他在農曆8月12日已率先處理祖父母的骨灰罈，了解轉魂順序也避免不親的後代不知如何處理，高雄市限定公塔使用年限為50年，時間到了公部門會通知家屬領回骨灰罈，如家屬不知如何存放，宗天宮及梓官城隍廟可義務協助殯管處進行轉魂儀式。
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