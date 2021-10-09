國慶連假第一天 高雄各景區交通順暢好停車

今天是國慶連假第一天，高雄市區道路與國1、國10高速公路車流順暢，但市區交流道附近車多。交通局指出，駁二特區、旗美觀光景點人潮跟平常假日差不多，預計下午3點過後景區人潮開始變多，明天進入出遊高峰期。

連續假期展開，高市府觀光局「高雄人潮警示燈號」一路維持綠燈，旗津、崗山之眼、蓮池潭等地人潮與平常假日差距不大。

市府交通局智慧運輸中心觀察指出，今天中山高車流速度約維持時速80公里左右，中正、三多與九如交流道附近車多，另在台88快速道路屏東往高雄方向車多，國道10號通往旗山、美濃的交通也大致順暢。

從景區停車場來看，駁二停車率約三成、佛光山一成、旗美地區則達到五成左右，國慶假期有三天，各區景區人潮會在下午3點過後變多。