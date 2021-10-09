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小琉球連假首日估萬人登島 東琉碼頭人潮延伸到人行道

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東離島小琉球國慶連假首日訂房近9成，東港鎮的東琉線交通船碼頭一早就出現搭船遊客，售票口、候船室擠滿人，人潮一直延伸到人行道。記者潘欣中／翻攝
屏東離島小琉球國慶連假首日訂房近9成，東港鎮的東琉線交通船碼頭一早就出現搭船遊客，售票口、候船室擠滿人，人潮一直延伸到人行道。記者潘欣中／翻攝

國內疫情放緩，加上振興五倍券昨天起領用，屏東離島小琉球國慶連假首日訂房近9成，東港鎮的東琉線交通船碼頭一早就出現大批遊客登船，售票口、候船室擠滿人，人潮延伸到人行道，船班座無虛席。交通船業者為疏解人潮，紛紛加開航班因應。業者估計到中午已超過7000人登船，久違的萬人登島將重現；警方則針對周邊交通及人流規劃，呼籲遊客行車保持耐心。

小琉球歷經近2年的疫情，以往連假常見的破萬人登島許久未見，上月中秋4天連假，僅首日接近萬人；小琉球旅宿業者統計，今、明天都有近九成住房，比9月的中秋連假七至八成還好，除了屏東縣政府10月1日提前推出的「屏東宿省千元」和「挺醫護宿省1500元」優惠專案助攻，期待五倍券昨天起領用後，再提升旅遊消費力，擺脫年初後住房低迷的陰影。

屏東跨海到小琉球有大鵬灣、東港及鹽埔3個碼頭、6家公司開航，其中以船班最多的東港碼頭最熱鬧，今早各交通船班均機動加開，以中午前超過7000人登船的人數估算，有機會重現「萬人登島」盛況；去年國慶日有1.2萬人次登島。

泰富航運經理冀慶生說，原本1小時1班，今天一早加班船不斷開出，10分鐘、15分鐘、20分鐘不一定，班班客滿，一艘載190人；這次雙十連假，因疫情控制非常理想，又連續好幾天本土疫情加零，大家很有信心，加上政府振興五倍券的刺激，今天的旅客比中秋還要多。

小琉球 屏東縣政府 連假

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