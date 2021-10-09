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國慶焰火重返高雄 警方劃設3階段交管區
國慶焰火重返高雄，明天在高雄港登場，焰火施放時間長達30分鐘，高雄警方訂明天中午起，在鹽埕、前金、鼓山、旗津等會場周邊及觀景區域，啟動3階段交通管制措施。警方表示，因會場周邊停車場暫停停車，民眾最好把車輛停外圍捷運站停車場，轉搭大眾運輸進入會場。
高雄市警交通大隊今天表示，除了蓬萊商港、新濱碼頭、80期重劃區2萬多位抽籤座席以外，周邊包括駁二特區、高雄流行音樂中心、旗津等地，都被視為觀賞焰火極佳地點，預計有大量人潮湧入，民眾須配合警方規劃的交管措施。
警方表示，活動會場周邊包含西子灣、蓬萊商港、駁二、旗津及高雄流行音樂中心等地區，都不開放停車位，警方也將在明天中午12點、下午3點及下午5點，實施3階段交管措施，管制區禁止汽機車進入，僅居民、工作人員可憑證通過。
明天第一階段管制措施於中午12點啟動，管制區北起五福三、四路，東至英雄、海邊路、南沿高雄港區、西迄七賢三路、蓬萊路，以及鼓山一路至蓬萊路的臨海新路。第二階段下午3時啟動，管制區北起七賢二路、東至成功一路、南沿高雄港區、西迄建國四路，以及旗津區全區。
第三階段管制措施在傍晚5點啟動，將是人潮最多的時段，管制區北起興隆路及七賢二路、東至成功一路、南沿高雄港區、西到鼓山一路，以及鼓山區哨船街以西、旗津區發祥街以北。
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