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你哪一梯？金門老兵召集令10/15啟動 200家業者做好迎賓準備

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門老兵召集令即將啟動，近日店家都已做好準備，要好好接待返金老兵，期待這波可以帶來人潮。圖／金門縣觀光處提供
金門老兵召集令即將啟動，近日店家都已做好準備，要好好接待返金老兵，期待這波可以帶來人潮。圖／金門縣觀光處提供

2021金門老兵召集令活動即將於10月15日啟動，今年共有近200家「老兵福利社」（特約店家）參與，金門縣政府觀光處表示，大家都已做好準備，業者已迫不及待要好好接待返金老兵貴客，敘舊紓懷一番，讓老兵重溫光榮難忘的草綠服日子。

金門縣觀光處表示，從10月7日開始發放特約店家活動手冊、海報和旗幟，協助店家宣傳行銷，引導老兵消費享優惠。今年加入老兵召集令活動特約店家相當踴躍，涵蓋餐飲、小吃、冰果室、旅宿、貢糖、麵線、一條根、鋼刀、烘焙、五金建材、旅行社、租車等將近200家，無論老商號、新店家，希望以復刻「老兵福利社」面貌或服務，貼近老兵懷舊的心情。

有特產業者說，因為疫情的影響，已經有很長的一段時間都沒生意，門可羅雀，很高興疫情稍緩後，老兵召集令能如期舉辦，希望帶來遊客人潮和消費。也有業者是忠實活動支持者，年年參加特約店家，接待老兵，與老兵敘舊，重現軍民一家的情景。業者都對縣政府的規劃和用心表示肯定。

觀光處表示，老兵召集令特約店家消費優惠，老兵需提供在金門當兵的佐證；消費需事先預約，入店打卡、上傳合照；優惠內容均屬直購價，且店家有修改權；另優惠內容不能合併其他方案。

金門老兵召集令定於10月15日至12月15日一連舉辦兩個月，歡迎曾經在金門服役且已退役的陸、海、空軍老兵重返英雄島，凡於活動期間返金旅遊並完成指定任務，即可獲贈老兵專屬紀念酒，限量5000份，送完為止。

活動詳情可上金門行動旅服系統( https://pwa.kinmen.travel )查詢。此外，該系統整合金門「吃、住、買、玩、賞、行」六大旅遊需求，已有近400家業者加入，歡迎遊客多加利用，也歡迎更多在地合法旅宿、美食、購物、伴手禮、出租車行、包車、車行及旅行社業者踴躍加入，一同行銷金門。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門老兵召集令活動已成為縣府的年度活動，每年都吸引相當多的老兵重返金門，圖為前年熱烈的參與情況。圖／縣府提供
金門老兵召集令活動已成為縣府的年度活動，每年都吸引相當多的老兵重返金門，圖為前年熱烈的參與情況。圖／縣府提供
一年一度的金門老兵召集令即將於10月15日啟動，近日店家都已摩拳擦掌做好準備，要好好接待返金老兵貴客。圖／金門縣觀光處提供
一年一度的金門老兵召集令即將於10月15日啟動，近日店家都已摩拳擦掌做好準備，要好好接待返金老兵貴客。圖／金門縣觀光處提供

老兵 金門 疫情

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