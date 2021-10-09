毛毛蟲致皮膚腫癢恆春也有 國慶連假在地急診能處理

澎湖9月下旬傳出不少民眾皮膚紅疹求治，查出是毛毛蟲的刺毛作崇，屏東縣恆春鎮最近也傳出民眾出現相同症狀，縣衛生局接獲通報洽詢當地醫療院所，已有40多人就醫，農業處派員到野地勘查，發現大量黃毒蛾幼蟲蹤跡，研判最近落山風吹起，毛毛蟲的刺毛隨風飄散，直接或間接接觸人體皮膚造成紅癢過敏性反應，除加強清消，當地醫療院所國慶連假也做好準備，皮膚紅疹都能掛急診處理。

縣衛生局說，恆春鎮衛生所10月1日接獲第一起民眾反映案件，發生在台26線恆春段一家餐館周邊的草地，已請業者修剪樹枝及整頓環境並盡速就醫，4日接獲露營區第2起案件，5日通報衛生局相關處理情形；衛生局洽詢當地醫療院所，最近類似病患的確有增多，已有40人出現類似症狀，多在衣物沒有遮避的脖子與四肢出現紅疹奇癢症狀。

縣衛生局昨天會同農業處人員到實地會勘，現場於樹葉及地面上發現大量黃毒蛾幼蟲蹤跡，都是無人管理的野外地，研判最近落山風吹起，刮風將毛毛蟲的刺毛飄散接觸到人體皮膚造成紅癢過敏性反應，不明瞭今年秋天為何數量增加，農政單位將協請專家提供解決方案；恆春鎮公所已派員噴藥，防止毛毛蟲範圍擴散。

縣衛生局長施丞貴表示，毛毛蟲的纖毛被強風吹落，飄散接觸身體或衣物導致皮膚間接接觸造成皮膚過敏症狀，不是傳染性疾病民眾不要恐慌，呼籲民眾外出時可穿著長袖、長褲，裸露處塗抹機關核准的防蚊液；若發現不明昆蟲停留身體上，採以驅趕方式請勿拍打，若因接觸造成身體不適，請就醫診斷及治療。