快訊

演哪齣？菲律賓總統大選登記截止 杜特蒂女兒沒報名

女醫美私密部位除毛！術後驚見有監視器 八千代診所道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毛毛蟲致皮膚腫癢恆春也有 國慶連假在地急診能處理

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
澎湖上月下旬傳出不少民眾皮膚紅疹求治，查出是毛毛蟲的刺毛作崇，屏東縣恆春鎮最近也傳出民眾出現相同症狀。圖／縣衛生局提供
澎湖上月下旬傳出不少民眾皮膚紅疹求治，查出是毛毛蟲的刺毛作崇，屏東縣恆春鎮最近也傳出民眾出現相同症狀。圖／縣衛生局提供

澎湖9月下旬傳出不少民眾皮膚紅疹求治，查出是毛毛蟲的刺毛作崇，屏東縣恆春鎮最近也傳出民眾出現相同症狀，縣衛生局接獲通報洽詢當地醫療院所，已有40多人就醫，農業處派員到野地勘查，發現大量黃毒蛾幼蟲蹤跡，研判最近落山風吹起，毛毛蟲的刺毛隨風飄散，直接或間接接觸人體皮膚造成紅癢過敏性反應，除加強清消，當地醫療院所國慶連假也做好準備，皮膚紅疹都能掛急診處理。

縣衛生局說，恆春鎮衛生所10月1日接獲第一起民眾反映案件，發生在台26線恆春段一家餐館周邊的草地，已請業者修剪樹枝及整頓環境並盡速就醫，4日接獲露營區第2起案件，5日通報衛生局相關處理情形；衛生局洽詢當地醫療院所，最近類似病患的確有增多，已有40人出現類似症狀，多在衣物沒有遮避的脖子與四肢出現紅疹奇癢症狀。

縣衛生局昨天會同農業處人員到實地會勘，現場於樹葉及地面上發現大量黃毒蛾幼蟲蹤跡，都是無人管理的野外地，研判最近落山風吹起，刮風將毛毛蟲的刺毛飄散接觸到人體皮膚造成紅癢過敏性反應，不明瞭今年秋天為何數量增加，農政單位將協請專家提供解決方案；恆春鎮公所已派員噴藥，防止毛毛蟲範圍擴散。

縣衛生局長施丞貴表示，毛毛蟲的纖毛被強風吹落，飄散接觸身體或衣物導致皮膚間接接觸造成皮膚過敏症狀，不是傳染性疾病民眾不要恐慌，呼籲民眾外出時可穿著長袖、長褲，裸露處塗抹機關核准的防蚊液；若發現不明昆蟲停留身體上，採以驅趕方式請勿拍打，若因接觸造成身體不適，請就醫診斷及治療。

因應國慶連假的旅遊人潮，恆春旅遊醫院及恆春基督教醫院急診24小時開放，對毛毛蟲刺毛引發的皮膚過敏問題，院內內科醫師都能診療，民眾和旅客不必擔心；連假後，恆基13、14日也加開皮膚科門診，目前醫院先以外用藥敷治或抗組織胺，減緩不適，通常過幾天就會好。

縣衛生局會同農業處人員到實地會勘，現場於樹葉及地面上發現大量黃毒蛾幼蟲蹤跡。圖／縣衛生局提供
縣衛生局會同農業處人員到實地會勘，現場於樹葉及地面上發現大量黃毒蛾幼蟲蹤跡。圖／縣衛生局提供
縣衛生局會同農業處人員到實地會勘，現場於樹葉及地面上發現大量黃毒蛾幼蟲蹤跡，研判最近落山風吹起，刮風將毛毛蟲的刺毛飄散接觸到人體皮膚造成紅癢過敏性反應，圖／縣衛生局提供
縣衛生局會同農業處人員到實地會勘，現場於樹葉及地面上發現大量黃毒蛾幼蟲蹤跡，研判最近落山風吹起，刮風將毛毛蟲的刺毛飄散接觸到人體皮膚造成紅癢過敏性反應，圖／縣衛生局提供

衛生局 恆春 連假

延伸閱讀

國慶連假首日返鄉觀光車潮齊湧現 省道地雷路段公布

國慶連假首日登場 蘇花改車潮估午後紓緩

國慶連假 最快明發海警 下周一變天

國慶連假圓規颱風來襲 政院召開情資研判會議

相關新聞

岡山機場限建 高度放寬生效

國防部公告岡山機場限建高度放寬案昨起生效，建築高度由原70.2公尺放寬為94.44公尺，至少增約6至8層樓高，建築高度放...

毛毛蟲致皮膚腫癢恆春也有 國慶連假在地急診能處理

澎湖9月下旬傳出不少民眾皮膚紅疹求治，查出是毛毛蟲的刺毛作崇，屏東縣恆春鎮最近也傳出民眾出現相同症狀，縣衛生局接獲通報洽...

佳冬老街市集開幕 台日友情展漫畫

屏東縣佳冬鄉六根村是縣級古蹟保存最多的客家聚落，今年六堆300年，佳冬蕭家古厝、張家商樓等人文資產結合在地產業，打造「佳...

金門369拚觀光 送振興券抽金牌

為搶攻旅遊市場，金門縣政府昨宣布，針對中央振興五倍券和金門振興券祭出多項優惠，只要到金門旅遊，就可以獲得300元的旅遊振...

影／愛河、月世界熱氣球超浪漫 高市加碼2200個名額

高雄田寮月世界及愛河熱氣球繫留體驗活動搶手，第一梯次體驗券開放不久搶購一空，首場活動今天下午登場，體驗者對於美景讚賞不已...

陳其邁談五倍券 笑說來高雄消費「跟搶銀行沒差別」

高雄市政府搭配五倍券推出高雄券及商圈夜市券，高雄市長陳其邁今天下午到鼓山區舊三和銀行所在咖啡館以紙本五倍券500元示範消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。