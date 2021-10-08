影／愛河、月世界熱氣球超浪漫 高市加碼2200個名額

高雄田寮月世界及愛河熱氣球繫留體驗活動搶手，第一梯次體驗券開放不久搶購一空，首場活動今天下午登場，體驗者對於美景讚賞不已，驚嘆「真的好浪漫」。市府觀光局表示，10月14日至11月6日加碼20場次，共增加2200個名額，12日開放線上購票。

高雄愛河是市區著名觀光景點，吸引國內外遊客造訪，田寮月世界則遍布青灰岩地形，奇特地景可媲美土耳其卡帕多奇亞。高市觀光局首度在市區愛河與田寮月世界惡地形舉辦熱氣球升空體驗活動。

今天起開始連續3天，將有1900人體驗熱氣球活動，一對北部男女參與高雄愛河搭乘熱氣球，起初心情緊張緊抓籐籃不放，熱氣球升空後心情才放鬆。他們說，好浪漫，有偽出國氛圍。

觀光局指出，熱氣球活動十分受歡迎，10月14日至11月6日，平日將會增加20場次，共2200位名額，10月12日（二）下午1點起，全台7-ELEVEN便利商店ibon機台及線上售票系統（網址: https://ticket.ibon.com.tw/ ）可預約購票，票價為500元。