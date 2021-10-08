陳其邁談五倍券 笑說來高雄消費「跟搶銀行沒差別」

高雄市政府搭配五倍券推出高雄券及商圈夜市券，高雄市長陳其邁今天下午到鼓山區舊三和銀行所在咖啡館以紙本五倍券500元示範消費，另外換得業者自行加碼禮券、英國領事館入場券及高雄券，將500元的價值提升為750元。陳其邁笑稱「不是來搶銀行，但這麼多優惠已跟搶銀行沒差別，不夠就加碼，不怕大家花」。

高市經發局長廖泰翔現場進行13個疑問解答，他表示，市府推出「高雄開就賺」加碼活動是全台提出最完整對接方案的縣市，其中數位振興券對接9家業者，對應發卡數超過1600萬張卡，紙本振興券則有個別業者推出加碼，例如到百貨公司消費5000元，整體回饋可超過1萬元。

廖泰翔表示，早上陸續接到百貨公司回報，光上午收到的五倍券就比去年單日收入高3至5倍，幾乎9成民眾也同步換高雄券，表示高雄券已逐步發酵。

陳其邁承諾，不怕大家花，會看實際狀況再加碼，歡迎大家將五倍券全部拿來高雄消費，不限戶籍不限國籍，「我們不是魷魚遊戲，是溫馨感人的故事」花錢就是幫助別人，振興受疫情重創的產業，高市府挺商家挺市民，會做最好的準備。

陳其邁說，無論何種消費方式，只要在高雄消費滿200元，可上官網登入發票參加抽獎，日日抽、周周抽、月月抽，獎品豐富，「抽到你精神衰弱，作夢都想到明天開獎」。陳建議，民眾第一周在高雄將所有五倍券全花完，再登入發票抽獎，第一次沒抽中，後續能繼續抽，先消費中獎機率越高。