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金門有66位百歲人瑞 縣長訪110歲人瑞提前度重陽節

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（左二）今天在縣府社會處長董燊（左一）、金城鎮長李誠智（右二）陪同下，慰問金城鎮的百歲人瑞。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（左二）今天在縣府社會處長董燊（左一）、金城鎮長李誠智（右二）陪同下，慰問金城鎮的百歲人瑞。圖／縣府提供

重陽節將至，金門縣長楊鎮浯今天特別走訪五鄉鎮，探慰陳水炎、許福音、陳李含蓮等三位滿百歲人瑞和趙許含、陳言螺二位逾百歲人瑞，並致贈他們百歲人瑞重陽禮品，祝福這些高齡長輩們能夠年年健康快樂，看到縣長來訪，老人們都笑開懷。

楊鎮浯在今天下午分別前往烈嶼鄉、金城鎮、金寧鄉、金沙鎮及金湖鎮，慰問百歲人瑞。楊鎮浯向長者致贈瓷瓶敬老酒禮盒、多功能料理鍋禮品，同時代為贈送總統府及衛生福利部所贈的敬老狀、金鎖片賀節禮予陳水炎、許福音、陳李含蓮等三位滿百歲人瑞，受慰的長輩及家人都很開心收到這一份珍貴的禮物。

根據社會處的統計，金門地區今年正好百歲以及已逾百歲的人瑞，總共有66位，今年滿百者有27位，逾百歲者有39位，其中以金城鎮22位最多，金沙鎮各14位次之，金湖鎮13位，金寧鄉、烈嶼鄉各8位，烏坵鄉也有1位。

這些百歲人瑞當中，最年長的是金湖鎮的呂吳緞及金城鎮的李羨音2位老太太，今年皆已110歲的高齡了。這些長輩們年事已高，楊鎮浯在探視的過程中，除了向百歲人瑞祝賀佳節愉快之外，也特別關心長輩們的身體狀況及生活起居，關懷之情溢於言表，讓長輩與家屬們都「揪甘心」。

金門縣長楊鎮浯（左四）今天特別走訪五鄉鎮，探慰多位百歲人瑞，並致贈他們百歲人瑞重陽禮品。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（左四）今天特別走訪五鄉鎮，探慰多位百歲人瑞，並致贈他們百歲人瑞重陽禮品。圖／縣府提供

楊鎮浯 金門

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