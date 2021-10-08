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金大生不雅辭入樂團名 「湖畔野FUN市集」遭批教壞小孩

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府將於明日舉辦「湖畔野FUN市集」活動，活動正進行最後的佈置作業。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府將於明日舉辦「湖畔野FUN市集」活動，活動正進行最後的佈置作業。記者蔡家蓁／攝影

金門縣府從明日起將舉辦一連3天的「湖畔野FUN市集」，但活動未演先轟動，近日因節目表曝光，民眾看到表演團體赫然出現「草ㄐ一擺」的樂團名氣炸，怒斥公部門活動怎麼可以「教壞小孩」，應該注意社會觀感。對此，觀光處表示，此樂團是金大年輕的創作音樂人，也許團名有點驚世，但請大家他們一個機會，看看他們的表演。

「金門版的大港開唱？」由縣府觀光處舉辦的「湖畔野FUN市集」近日在網路上引起熱議，但大家討論的不是活動內容，而是表演團體中竟然有名為「草ㄐ一擺」樂團，引起網路上的一陣撻伐。

有氣憤的網友表示，樂團有沒有很紅我不知道，但辦活動要慎選，何況是親子活動，他也呼籲公部門「不要肉麻當有趣」。試問以後你的小孩對同學或師長說這三個字，被糾正後解釋說「我不是罵人只是在聊樂團」不知道你們會有何做法與感想呢？

網友洪改之也說，「創意也不能無分級」，重點是分級。團名是自由，但適合出現在什麼場合是主辦單位的判斷。他說，別用跟年輕人站在一起當免死金牌，沒有否定年輕人創意，但不宜在親子場合。

李姓網友也說，這樂團如果是在海洋音樂節就沒問題，因為音樂節酒與熱情就是要嗨，不會有人說不好，至於親子活動，有寓教於樂功效，孩子們的養成教育很重要；不少有老師指責，草XX三個字充滿閩南語文化中男性極端侮辱歧視物化女性的沙文主義，非常的不OK，在提倡男女平權兩性平等意識，實在非常蹧糕。

但另一派則認為，放輕鬆一點，這只是年輕人的創意。陳姓網友認為，應該先看看歌的內容吧，從教育角度來看，不用擔心小孩會學壞，反而是教導小孩分辨是非的機會，名字取的粗俗不代表團體就是粗俗的。

也有人說，學生當初設立這個名稱就是為了「吸眼球」，讓大家一眼就看到這個名字，他們成功了，會取這個名字，這是逆向思考，想要製造話題，現在鄉親們都知道金門有這個樂團，接下來，應該要聽聽他們的歌聲，看看是否值得給予掌聲。

金門縣觀光處長丁健剛回應，據他了解，這是金大生的樂團名，成員把三人的小名「小草」「柯機」湊在一起做為團名，是年輕人的創意；他強調，有看過他們的創作歌曲，都是書寫生活愛情之類，很好聽，不應該因為名字就去扼殺人家的表演，希望大家給年輕人一個機會，支持一下金門的創作團體，不要把任何事都抹上政治色彩。

據了解，這個金大生樂團，是由幾位喜愛創作的學生組合，他們把平日生活裡的難忘小事創作成歌，成團的初衷就是「用音樂帶出你我的故事」，原本團名有意取成「割草機」，但後來決定叫「草ㄐ一擺」；學生對於被網路上攻訐與罷凌，心情也很低落，目前已經把在IG或臉書上的創作與表演都刪除，本來還萌生想辭演的念頭，但又擔心影響活動進行才作罷。

金門縣府明日起將舉辦一連3天的「湖畔野FUN市集」，但活動未演先轟動，節目表曝光，民眾看到表演團體赫然出現「草ㄐ一擺」的樂團名，直接氣炸了。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣府明日起將舉辦一連3天的「湖畔野FUN市集」，但活動未演先轟動，節目表曝光，民眾看到表演團體赫然出現「草ㄐ一擺」的樂團名，直接氣炸了。記者蔡家蓁／翻攝

樂團 金門

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