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高雄將逐步減燒外縣市垃圾 南區廠維持建新拆舊

中央社 / 高雄8日電

高雄市環保局今天表示，將逐年減少外縣市垃圾處理量，岡山及仁武廠也將於未來4年內安排輪流停爐進行整改，南區廠則維持BOT建新拆舊方案，並持續與居民溝通。

高雄市長陳其邁去年在議會中承諾，高雄市年燒垃圾量要減至133萬噸以下，並優先處理高雄市廢棄物，各界關心減量進度。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿表示，為持續改善空氣品質，除利用各廠延役整改時規劃升級空氣污染防制設備，也將逐年減少外縣市垃圾處理量。

環保局說，4座焚化廠逐年減燒廢棄物，民國108年度廢棄物處理量144萬噸、109年度陳其邁上任後減量至137萬噸、110年度將減至約130萬噸，並適度保留彈性調度空間以因應未來產業發展。

環保局說明，所屬焚化廠以家戶垃圾處理為優先、一般事業廢棄物次之，減量部分以限縮外縣市事業廢棄物為主，並成立廢棄物調度平台，透過電腦化管制作業掌握進廠量。

由於所屬焚化廠多將屆齡進行整改，環保局說明，岡山及仁武廠依ROT合約皆需於未來4年內安排輪流停爐進行整改，南區廠則維持朝BOT方式建新拆舊，不會停止與當地居民溝通，達成共識後才會繼續辦理。

昨天市議會進行警消衛環部門業務質詢時，民進黨籍議員郭建盟質疑，焚化廠建案若委外辦理，合約一綁就要25年。

環保局在新聞稿中說明，現行各地垃圾焚化廠，除台北自辦外，各縣市都採委外或促參方式採BOT、BOO方式辦理，南區廠BOT案與現在各縣市推動方向一致，也台符合中央自償性公共建設預算制度實施方案。

環保局補充，南區廠設計處理量，已由原57萬噸降至51萬噸，並減少整體空污排放量，其中粒狀物減量78%、氮氧化物減量58%、戴奧辛排放減量60%、重金屬減量70%以上，焚化後底渣由16%降至12%、飛灰由5%降至2.5%。

廢棄物 高雄市 BOT

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