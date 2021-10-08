「高雄愛．月熱氣球」加碼20場 來高雄飛高高享優惠
高雄市觀光局推出田寮月世界及愛河首次舉辦熱氣球繫留體驗活動，10月2日一開放售票即瞬間秒殺，今天下午吸引許多民眾前來體驗，享受高雄之美，觀光局宣布，10月14日至11月6日期間，在平日時段加碼20場次，增加2200位名額，讓更多民眾能來高雄體驗熱氣球繫留活動，從不同的角度，欣賞月世界及愛河風光美景，來一趟浪漫的偽出國之旅。
高市觀光局表示，受氣候、風力及場地大小限制等因素，田寮月世界目前規劃放置2顆大型熱氣球、愛河則為1顆，以最高安全標準、最專業操作人員進行熱氣球繫留升空，沒有預約到票的民眾也不要失望，可以帶著美麗的心情，於熱氣球繫留期間，到現場拍照打卡，享受無價的美景。
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