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300多人苦等護理之家 高市議員力促縮短品質落差

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃文益關心護理之家的照護品質，要求在不排擠私立護理之家的前提下增設公辦民營護理之家的床數。圖／高市議會民進黨團提供
高市議員黃文益關心護理之家的照護品質，要求在不排擠私立護理之家的前提下增設公辦民營護理之家的床數。圖／高市議會民進黨團提供

全高市有66家護理之家、收住率約86%，但有公立醫院附設護理之家多達300人排隊候補，寧可排隊也不願意屈就有空床的護理之家。高市議員黃文益指出，市府應在不排擠私立護理之家的前提下增設床數，另要設法縮小照護品質差距。衛生局長黃志中表示，旗津醫院即將新增30床，另向衛福部爭取75床，先朝此方向努力。

高雄市議會今天進行警消衛環部門業務質詢。市議員黃文益質詢指出，全市有66家護理之家，整體未達滿床，然而市立民生醫院附設護理之家有300多人候補，聖功醫院附設護理之家也有100多人候補。

黃文益表示，從數據來看，全市護理之家總床數沒有不足，家屬在乎長輩能否得到良好的醫療及照護，市府應思考如何在不排擠私立機構的前提下增設床數；除增加供給量外，市府仍應確保現有護理之家的軟、硬體能夠跟上時代潮流，讓家屬可以安心送長輩進去療養，護理之家評鑑不能流於形式，盼透過評鑑弭平差距，提升整體品質。

衛生局長黃志中表示，公辦民營護理之家牽涉土地取得問題，也不能排擠現有病房，旗津醫院將新增使用30床，另向衛福部爭取到補助的也有75床。

衛生局 衛福部

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