小琉球連假前兩天近滿房 估單日萬人登島備戰交通

屏東小琉球近兩年受疫情影響，逢大假日動輒萬人登島的盛況不再，隨著疫情平緩，紙本五倍券今天起領用，國慶連假周六、日已有9成訂房，可望重現久違的單日萬人登島，公司將機動加班因應；而東琉碼頭旁的華僑市場，是饕客品嚐海鮮和採買的熱門地，碼頭前方朝隆路湧入大量車流，警方除祭出交通紓導措施，也建議選擇鎮上多家停車場，以免困在車陣壞了出遊心情。

警方表示，東琉碼頭旁有東港區漁會收費停車場及立體停車場， 如民眾往返東港小琉球，或至華僑市場用餐可以停放，依過往經驗大假日一位難求，員警將視兩個停車場停車狀況，於中山、朝隆路口實施車流管制；遊客於東琉碼頭前車輛暫停區下車後，車輛應即駛離勿占用，紅線勿違規停車。

為避免大量旅客欲進入華僑市場途中，受困車陣影響旅遊心情，警方建議可選擇沿中山路繼續往北過進德大橋後選擇東港一琉、東港您家及聯合停車場，如從最遠的東港一琉停車場步行至華僑市場，僅需16分鐘，可沿途欣賞漁港風景，與其在朝隆路上尋找停車位耗費時間，不如前往上述停車場，可省下不少寶貴時間。