「幽靈餐車」明日集結金門 讓民眾大飽口福

想好為期3天的國慶連假要去哪裡玩嗎？不妨到金城鎮的莒光湖畔參加「湖畔野FUN市集」活動，金門縣府觀光處此次特別集結台灣人氣排隊「幽靈餐車」與金門優質店家一起登場，要讓金門鄉親大飽口福，並舉辦各項親子體驗活動，歡迎鄉親與各地遊客一同享受午後野餐時光。

還記得去年11月，由金城鎮公所成功舉辦的「Hope後浦草地野餐音樂節」，吸引數百位民眾到場參加，幾乎每台餐車都大排長龍，讓人印象深刻，隨著疫情逐漸受到控制，縣府將於明（9)日起舉辦連續3天的「湖畔野FUN市集」活動。

縣府觀光處表示，隨著國內疫情獲得穩定控制，金門地區常住人口第一劑新冠肺炎疫苗覆蓋率己達70%，第二劑覆蓋率則逾20%，為振興地區疫後觀光發展，特別於10月9日至11日下午14點至21點假莒光湖畔辦理「湖畔野FUN市集」活動，邀請鄉親出門走一走，歡迎遊客一起來金門野餐。

此次集結台灣15台排隊「幽靈餐車」霸氣登場，金門地區20多攤優質店家，包括輕食、手作、文創、設計等特色攤商共襄盛舉，活動現場由白色野餐發起人「璐露野」負責佈置，莒光湖畔公園將化身為鄉村風格的異國野餐世界，並舉辦深受小朋友喜愛的蜈蚣座體驗、魔術表演、泡泡互動、草地音樂會等活動，而立式划槳（SUP）遊憩也將在莒光湖畔開放體驗。