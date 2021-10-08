「幽靈餐車」明日集結金門 讓民眾大飽口福
想好為期3天的國慶連假要去哪裡玩嗎？不妨到金城鎮的莒光湖畔參加「湖畔野FUN市集」活動，金門縣府觀光處此次特別集結台灣人氣排隊「幽靈餐車」與金門優質店家一起登場，要讓金門鄉親大飽口福，並舉辦各項親子體驗活動，歡迎鄉親與各地遊客一同享受午後野餐時光。
還記得去年11月，由金城鎮公所成功舉辦的「Hope後浦草地野餐音樂節」，吸引數百位民眾到場參加，幾乎每台餐車都大排長龍，讓人印象深刻，隨著疫情逐漸受到控制，縣府將於明（9)日起舉辦連續3天的「湖畔野FUN市集」活動。
縣府觀光處表示，隨著國內疫情獲得穩定控制，金門地區常住人口第一劑新冠肺炎疫苗覆蓋率己達70%，第二劑覆蓋率則逾20%，為振興地區疫後觀光發展，特別於10月9日至11日下午14點至21點假莒光湖畔辦理「湖畔野FUN市集」活動，邀請鄉親出門走一走，歡迎遊客一起來金門野餐。
此次集結台灣15台排隊「幽靈餐車」霸氣登場，金門地區20多攤優質店家，包括輕食、手作、文創、設計等特色攤商共襄盛舉，活動現場由白色野餐發起人「璐露野」負責佈置，莒光湖畔公園將化身為鄉村風格的異國野餐世界，並舉辦深受小朋友喜愛的蜈蚣座體驗、魔術表演、泡泡互動、草地音樂會等活動，而立式划槳（SUP）遊憩也將在莒光湖畔開放體驗。
觀光處進一步說明，市集活動每日有限量禮品(野餐墊、充氣式靠枕墊、金獅影城同行卷），由民間企業主動贊助辦理，是一種良性的互動，也希望能形塑長遠的社會回饋，要送給現場參加Dress Code活動的民眾，另外在10月10日下午14時30分及15時分別有兩場快閃送好禮活動，也將送出金湖飯店住宿卷及快開帳篷等好禮，詳情請上Face Book「金門觀光逗陣行」粉絲專頁查詢活動資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言