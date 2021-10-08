五倍券遊六龜、茂林 業者加碼抽總值20萬大獎

五倍券今開放兌換，高雄茂林國家風景區管理處與六龜區、茂林區等優質業者合作，推出以五倍券或國旅券消費滿200元以上，可至遊客中心兌換限量3000份文創品一份，另業者也加碼推出抽獎，有機會抽中價值8萬元的電動輔助自行車、住宿券等好禮，邀遊客後疫情時期，到山區泡溫泉放鬆。

茂管處表示，疫情趨緩行政院推出五倍券，茂管處為推廣轄區優質商家搭配推出滿額贈品，遊客只要以「五倍券」或「國旅券」消費200元以上，可於本月30日至明年3月31日期間，以商家提供滿額禮的數位憑證，至新威、茂林、禮納里遊客中心兌換文創品1份，每筆1份，贈完為止。

茂管處表示，業者也配合推出各項優惠，其中寶來、不老地區溫泉業者推出「泡溫泉抽大獎」加碼摸彩，同樣以五倍券、國旅券消費即可獲得摸彩券，有機會抽中電動輔助自行車、遊戲主機，及在地民宿住宿券等好禮，獎品總額超過20萬元，預計明年2月28日線上公開摸彩，抽出幸運得主。

茂管處長柯建興表示，茂管處與轄區業者合作，疫情期間調整了散客服務、團客分流、精緻化遊程體驗與防疫衛生等經營模式，期能在高屏山區推出優質旅遊環境，陪伴業者拚經濟，迎接五倍券及國旅券商機，提供國旅遊客安心、愉快、精緻的出遊體驗。