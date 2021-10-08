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金門拚振興 旅遊抽金牌分享李洋榮耀

中央社 / 金門縣8日電

金門縣政府今天宣布，針對中央振興五倍券和金門振興券祭出多項優惠，搶攻景氣復甦大餅，只要到金門旅遊，就有機會抽中相當市價2萬元的金牌，分享金門子弟李洋東京奧運奪金榮耀。

COVID-19（冠狀病毒疾病）疫情緩解，金門縣政府看準振興五倍券商機，祭出「2021金門369 來金旅遊送振興券、抽金牌」活動，搭配剛開跑的「金門振興券商家加碼推優惠」、「LINE熱點 振興熱起來企劃」及「金酒心4券-振興有理 金酒相挺」加碼活動搶攻振興經濟財。

金門縣長楊鎮浯今天率觀光處處長丁健剛、建設處處長陳祥麟及金門酒廠公司總經理楊駕人在縣府召開記者會宣示，縣府拚振興，讓民眾與遊客手中五倍、國旅和振興券發生「乘數」效應，滾動產生最大消費力，協助業者走過疫情，迎向產業發展。

其中，「金門369，來金旅遊抽金牌」活動最受矚目。丁健剛說明，活動對象為自由行及旅行團旅客。「3」是來金旅遊，送你旅遊振興券300元；「6」是總計6萬6000份的旅遊振興券；「9」是分享金門出奧運金牌國手李洋的喜悅，以吉祥物阿特，結合「麟洋配得金牌」的意象，特製99.9%純金金牌讓遊客抽獎。

遊客只要在活動期間搭機來金，就有機會抽中金牌。 金牌將發出40面，每面重10克，市價約新台幣2萬多元。活動自11月1日起至111年4月30日止（或至旅遊振興券發完為止）。

金酒公司也加碼讓領取旅遊振興券的遊客，可獲得1瓶防疫酒精；在金酒台灣直營門市消費即可抽搶手虎年玉璽酒200名，迎虎年好運到。楊駕人說，只要單筆消費發票滿1000元，就可獲得1次摸彩機會，頭獎為總價9萬9000元的「30公升金門高粱酒3罈」。

此外，金門縣政府建設處透過電子支付LINE熱點，首度與桃園、高雄市府數位合作，共推LINE熱點「振興熱起來」企劃，以支付平台成功吸引高達約789家金門商家上架，刺激熱點消費。

陳祥麟表示，針對金門限定的3000元振興券，縣府特別建置「金門振興券商家加碼促銷活動專區」，現已有超過100家業者加入，使用期限到111年4月30日為止。

金門 金牌 東京奧運

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