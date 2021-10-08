台日友情漫畫家感謝板展 潘孟安感謝日本捐贈疫苗

屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here，Now in 屏東」日本漫畫家感謝簽名板展，縣長潘孟安在簽名板寫下「感謝日本」表達日方五度贈台疫苗謝意。

日本漫畫家感謝簽名板展今天在屏東演武場開幕，展出108張日本漫畫家感謝簽名板、18部109張複製原畫，展期至31日。潘孟安及日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次一同到場簽繪祝福話語，並模仿台日友情主視覺勾手拍照。

2021年為日本311震災10周年，許多日本民眾對台灣人的援助仍是十分感動，加藤英次表示，邀請日本人氣漫畫家簽繪108面簽名板，表達日本對台灣的謝意，並期望台日間情誼持續緊密，長久友好。

潘孟安致詞表示，台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊急時刻，日本五度捐贈疫苗給台灣總數達390萬劑，幫助台灣對抗病毒威脅。

潘孟安說，許多日本漫畫家是陪伴民眾長大的童年記憶，這些創作者也運用創意來表達台日之間的情誼，讓人相當感動；展覽地點演武場為日治時期興建的武德殿，提供警察軍人訓練的劍道場，是見證屏東脈絡的歷史場域。

今天現場邀請2位Cosplayer扮演知名日本動漫「網球王子」主角龍馬，以及「進擊的巨人」中重要角色萊納，並邀請在場的日籍友人一同拍照留念，展現台日之間友好的情誼。

屏東縣政府今年出版的「屏東特有種」一書也一同展出，以四季時序軸為規畫，分成12個月份的主題之旅，邀請曾造訪屏東的日本插畫家Enna Yamashiro，為屏東繪製專屬插畫，並改造成二次元插畫拍照區。