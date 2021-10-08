台日友情漫畫家感謝板展 潘孟安感謝日本捐贈疫苗

中央社 / 屏東縣8日電

屏東縣政府日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here，Now in 屏東」日本漫畫家感謝簽名板展，縣長潘孟安在簽名板寫下「感謝日本」表達日方五度贈台疫苗謝意。

日本漫畫家感謝簽名板展今天在屏東演武場開幕，展出108張日本漫畫家感謝簽名板、18部109張複製原畫，展期至31日。潘孟安及日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次一同到場簽繪祝福話語，並模仿台日友情主視覺勾手拍照。

2021年為日本311震災10周年，許多日本民眾對台灣人的援助仍是十分感動，加藤英次表示，邀請日本人氣漫畫家簽繪108面簽名板，表達日本對台灣的謝意，並期望台日間情誼持續緊密，長久友好。

潘孟安致詞表示，台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊急時刻，日本五度捐贈疫苗給台灣總數達390萬劑，幫助台灣對抗病毒威脅。

潘孟安說，許多日本漫畫家是陪伴民眾長大的童年記憶，這些創作者也運用創意來表達台日之間的情誼，讓人相當感動；展覽地點演武場為日治時期興建的武德殿，提供警察軍人訓練的劍道場，是見證屏東脈絡的歷史場域。

今天現場邀請2位Cosplayer扮演知名日本動漫「網球王子」主角龍馬，以及「進擊的巨人」中重要角色萊納，並邀請在場的日籍友人一同拍照留念，展現台日之間友好的情誼。

屏東縣政府今年出版的「屏東特有種」一書也一同展出，以四季時序軸為規畫，分成12個月份的主題之旅，邀請曾造訪屏東的日本插畫家Enna Yamashiro，為屏東繪製專屬插畫，並改造成二次元插畫拍照區。

日本台灣交流協會 屏東縣政府 潘孟安

延伸閱讀

台日友情屏東演武場開展 108名日漫畫家簽名板傳遞感謝

屏東超商女挖眼案 潘孟安坦言第一線橫向聯繫不足

女店員挖眼案挨批 潘孟安：不需嚷嚷為家屬做了什麼！

潘孟安斥因輿論才探視 潘女睜開眼睛說：「看得很清楚」

相關新聞

到高雄看國慶焰火 高市府推交通防疫全攻略

高雄暌違21年再辦國慶焰火，因應防疫，主觀賞區只抽籤開放2萬人進場，但周邊規畫觀賞的景點，預估人潮無可計數，高雄市長陳其...

國慶焰火在高雄 注意交通管制時段路段

今年國慶焰火睽違20年再度回歸高雄，鹽埕警分局為因應當天盛典，來自全國觀賞焰火湧入的人潮、車潮，特地採購100組新式LE...

金門拚觀光推369來金旅遊 送振興券及抽金牌

疫情趨緩，後疫情時代，金門也要全力拼觀光！金門縣政府看準這波振興五倍券商機，今天表示將祭出「2021金門369 來金旅遊...

安養機構爆疑虐待老人 高市社會局：若違法將開罰

高雄市某家安養機構傳出疑似虐待老人事件，兩名外籍照護員抓著長輩頭搖晃，影片內容引發網民撻伐。高市社會局表示，安養機構的說...

屏東佳冬六根「活的博物館」 客庄老街夥房市集明開張

屏東縣佳冬鄉六根村是縣級古蹟保存最多的客家聚落，也被譽為「活的博物館」，今年適逢六堆300年，縣府特別以佳冬地區豐富的人...

台日友情屏東演武場開展 108名日漫畫家簽名板傳遞感謝

屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」，日本漫畫家感謝簽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。