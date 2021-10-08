金門拚觀光推369來金旅遊 送振興券及抽金牌

疫情趨緩，後疫情時代，金門也要全力拼觀光！金門縣政府看準這波振興五倍券商機，今天表示將祭出「2021金門369 來金旅遊送振興券、抽金牌」活動，只要來來金旅遊，就送旅遊振興券300元、還有6萬6千份的旅遊振興券並有機會抽中99.9%純金金牌，希望能吸引觀光客來金門旅遊，再創旅遊消費高峰。

金門縣長楊鎮浯今天率觀光處處長丁健剛、建設處處長陳祥麟及金門酒廠實業股份有限公司總經理楊駕人於縣府召開記者會宣布，縣府拼振興，讓民眾與遊客手中五倍、國旅、振興券發生「乘數」效應，滾動產生最大消費力。搶攻景氣復甦大餅，協助業者走過疫情，迎向產業發展

楊鎮浯表示，金門防疫與振興齊頭並進，自5月中疫情攀升之際，縣府就啟動整備，規劃待疫情趨緩後，依續推出相關振興方案，這次的金門369來金旅遊方案中最受矚目的是，分享金門出奧運金牌國手李洋的喜悅，以吉祥物阿特，結合「麟洋配得金牌」的意象，特製99.9%純金金牌讓遊客抽獎。

楊駕人提到，此次推出「金酒心4券-振興有理 金酒相挺」方案，祭出滿額送好酒、抽好禮驚喜活動。只要消費單張發票滿1000元，就可獲得1次摸彩機會，頭獎為總價高達99000元的「30公升金門高粱酒3罈」。金酒公司也加碼，有領到旅遊振興券遊客，就可獲得1瓶防疫酒精；在金酒台灣直營門市消費，即可抽搶手虎年玉璽酒 200名。

陳祥麟表示，此次建設處透過電子支付LINE熱點，首度與桃園、高雄市府數位合作，共推LINE熱點「振興熱起來」企劃，以支付平台成功吸引高達約789家金門商家上架。針對金門限定3000元振興券，縣府特別建置「金門振興券商家加碼促銷活動專區」，目前已有超過100家業者加入。

丁健剛指出，「金門369，來金旅遊抽金牌」活動對象為「自由行」及「旅行團」旅客。「3」就是來金旅遊，送你旅遊振興券300元；「6」就是總計6萬6,000份的旅遊振興券；「9」就是抽99.9%純金金牌送給你。遊客只要於活動期間搭機來金，就有機會抽中金牌！活動預計自2021年11月1日起至2022年4月30日止(或至旅遊振興券發完為止)。