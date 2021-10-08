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澎湖水晶鳳凰螺放流20萬顆 增裕內灣海洋資源

中央社 / 澎湖縣8日電

水試所澎湖海洋生物研究中心今天首度結合社區，在馬公鐵線內灣海域放流20萬顆當地俗稱「嬌ㄚ螺」的水晶鳳凰螺，以增裕內灣海洋資源。

水產試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，這次放流活動特別選定與鐵線里社區配合，附近的內海海域大多為淺水的砂礫質地形，居民多從事撿螺貝、撈海菜等採集性漁業。水晶鳳凰螺為當地海域原本就分布的原生物種，放流後的資源增育效果，除可增進鐵線里海域生態完整度並可直接挹注於地方經濟。

這次放流活動是地方主動發起，海生中心支持並提供種苗，選擇放流地點隱密性高、可及性困難度大，配合在地社區高度自發性的巡護及管理，預期能有效地守護嬌ㄚ螺長大。

謝恆毅表示，20萬顆水晶鳳凰螺是由中心自行人工繁殖，每顆在1公分大小，由工作人員配合潮汐在水下5公尺海底，以潛水方式接力放流。

謝恆毅表示，水晶鳳凰螺屬中大型螺類，俗稱「嬌ㄚ螺」，主食是海底的有機碎屑，為海洋生態環境扮演重要角色，有「海洋中的清道夫」之稱。跟其他螺貝類最大不同，是向前推進跳動方式移動，窄而強健的足部部位，肉質鮮美甘甜有彈性，受饕客喜愛，目前市價每公斤近新台幣450元，也由於經濟價值高，出現捕撈過度現象。

澎湖海生中心在突破水晶鳳凰螺人工繁養殖瓶頸後，目前正嘗試進行種苗量產，除積極實施放流來增裕自然資源外，期望以人工飼養替代野生採捕。

澎湖 內灣

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