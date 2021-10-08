安養機構爆疑虐待老人 高市社會局：若違法將開罰

高雄市某家安養機構傳出疑似虐待老人事件，兩名外籍照護員抓著長輩頭搖晃，影片內容引發網民撻伐。高市社會局表示，安養機構的說法是照護員要逗長輩開心才有這些舉動，但從影片內容來看，長輩也不感到開心，確實有不妥之處，今天下午會派員調查，若違法會依法開罰。

網路流傳一段影片，兩名安養機構的女照護員抓著一名長輩的頭搖晃，而且還抬下巴、捏鼻子動作，長輩沒有反抗，身邊照護員笑得很開心。網友張貼在社群網路，網友撻伐指責「沒有同理心」、「怎麼可以這樣對長輩」。

高市社會局副局長葉玉如指出，這段影片是前天拍攝，從畫面來看對老人照顧其實不太妥（當），機構是說，因為老人家不開心，照顧人員想要逗長輩開心才會PO影片，有關實際的照顧情況與家屬看法，今天下午派員會去機構調查，若有違反老人福利法，有虐待或不當照顧，依法可處3萬以上15萬元以下罰鍰，機構照顧人還是要貼心，顧及長輩心情。