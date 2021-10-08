快訊

明年基本工資漲5.2%！ 月薪2萬5250元、時薪168元

連9天本土+0！副機師與本土4案Delta皆無關 排除本土感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安養機構爆疑虐待老人 高市社會局：若違法將開罰

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市某家安養機構出現疑似虐待老人影片，高市府社會局表示已經介入調查。圖／翻攝爆料公社
高雄市某家安養機構出現疑似虐待老人影片，高市府社會局表示已經介入調查。圖／翻攝爆料公社

高雄市某家安養機構傳出疑似虐待老人事件，兩名外籍照護員抓著長輩頭搖晃，影片內容引發網民撻伐。高市社會局表示，安養機構的說法是照護員要逗長輩開心才有這些舉動，但從影片內容來看，長輩也不感到開心，確實有不妥之處，今天下午會派員調查，若違法會依法開罰。

網路流傳一段影片，兩名安養機構的女照護員抓著一名長輩的頭搖晃，而且還抬下巴、捏鼻子動作，長輩沒有反抗，身邊照護員笑得很開心。網友張貼在社群網路，網友撻伐指責「沒有同理心」、「怎麼可以這樣對長輩」。

高市社會局副局長葉玉如指出，這段影片是前天拍攝，從畫面來看對老人照顧其實不太妥（當），機構是說，因為老人家不開心，照顧人員想要逗長輩開心才會PO影片，有關實際的照顧情況與家屬看法，今天下午派員會去機構調查，若有違反老人福利法，有虐待或不當照顧，依法可處3萬以上15萬元以下罰鍰，機構照顧人還是要貼心，顧及長輩心情。

葉玉如說，遭指控機構過去沒有開罰紀錄，長輩看起來不舒服、也不開心，這部分會介入調查；家屬有反映衛生不佳部分，社會局對機構管理有定期稽查，會聯合衛生與公共安全稽查，下午會進一步確認。

高市社會局副局長葉玉如表示，從影片內容看確實有不妥之處，將會介入調查。記者徐白櫻／翻攝
高市社會局副局長葉玉如表示，從影片內容看確實有不妥之處，將會介入調查。記者徐白櫻／翻攝

法會

延伸閱讀

影／惡劣！安養機構狂晃老人頭部還開直播 網全怒了

解隔離近一個月死亡 指揮中心：確診60天內都算新冠死

《柔美的細胞小將》金高銀下巴短髮+眉上瀏海超減齡，想剪要注意這些事

高雄男嬰疑似受虐送醫 家防中心調查身上瘀傷不止一處

相關新聞

到高雄看國慶焰火 高市府推交通防疫全攻略

高雄暌違21年再辦國慶焰火，因應防疫，主觀賞區只抽籤開放2萬人進場，但周邊規畫觀賞的景點，預估人潮無可計數，高雄市長陳其...

國慶焰火在高雄 注意交通管制時段路段

今年國慶焰火睽違20年再度回歸高雄，鹽埕警分局為因應當天盛典，來自全國觀賞焰火湧入的人潮、車潮，特地採購100組新式LE...

安養機構爆疑虐待老人 高市社會局：若違法將開罰

高雄市某家安養機構傳出疑似虐待老人事件，兩名外籍照護員抓著長輩頭搖晃，影片內容引發網民撻伐。高市社會局表示，安養機構的說...

屏東佳冬六根「活的博物館」 客庄老街夥房市集明開張

屏東縣佳冬鄉六根村是縣級古蹟保存最多的客家聚落，也被譽為「活的博物館」，今年適逢六堆300年，縣府特別以佳冬地區豐富的人...

台日友情屏東演武場開展 108名日漫畫家簽名板傳遞感謝

屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」，日本漫畫家感謝簽...

結合眷村及原民文化 高市原民會原創基地今揭牌

高雄市原民會今天上午於左營區建業新村舉辦「TAKAO原創基地」揭牌儀式暨「VuVu與外省先生的故事」影像展開展，高市原民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。