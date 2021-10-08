國慶焰火在高雄 注意交通管制時段路段

今年國慶焰火睽違20年再度回歸高雄，鹽埕警分局為因應當天盛典，來自全國觀賞焰火湧入的人潮、車潮，特地採購100組新式LED哨音指揮棒、抗UV防曬袖套及暴閃警示肩燈，鼓舞第一線警察工作士氣。鹽埕警分局長蔡鴻文另呼籲，當天下午5點起全區將進行封閉為行人徒步區，提醒民眾多包容體諒，讓國家慶典順利圓滿。

鹽埕分局表示，為應對當天湧入的人車潮，警分局特地採購百組新式LED哨音指揮棒、抗UV防曬袖套及暴閃警示肩燈，全數發放給第一線警察同仁，提升同仁士氣，圓滿達成任務。

另外，後天雙十國慶活動，鹽埕區五福四路以南、新興街以東，將自中午12點起開始進行第一階段的區域交通管制，對管制區內的通行車輛淨空。

下午3點起則開始進行第2階段的區域交通管制，除七賢路沿線將封閉用作「緊急救難醫療通道」外，鹽埕區聯外的高雄橋、中正橋與七賢橋也將進行交通管制，屆時鹽埕區車輛除在地居民與轄區內飯店旅客等可憑證查驗進入外，其他非公告允許車輛將一概禁止進入；最後在下午5點起，全區封閉為行人徒步區。

鹽埕警分局長蔡鴻文表示，喜迎時隔20年再度重磅回歸的國慶焰火，為確保活動當天前來參與國家盛典的人、車安全，相應的交通管制措施，難免將對在地居民與來往民眾造成多少不便，希望大家能多包容體諒，並配合將所有汽、機車輛往來進出該轄區的活動，盡量在當天下午3點前進行完畢。