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屏東佳冬六根「活的博物館」 客庄老街夥房市集明開張

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
今年適逢六堆300年，屏東縣政府特別以佳冬地區豐富的人文資產作為基石，結合在地產業並透過質感攤車、景觀布置等巧思，在詩人步道打造形成「佳冬老街夥房市集」，明天開幕。記者潘欣中／攝影
今年適逢六堆300年，屏東縣政府特別以佳冬地區豐富的人文資產作為基石，結合在地產業並透過質感攤車、景觀布置等巧思，在詩人步道打造形成「佳冬老街夥房市集」，明天開幕。記者潘欣中／攝影

屏東縣佳冬鄉六根村是縣級古蹟保存最多的客家聚落，也被譽為「活的博物館」，今年適逢六堆300年，縣府特別以佳冬地區豐富的人文資產為基石，結合在地產業並透過質感攤車、景觀布置等巧思，在詩人步道打造「佳冬老街夥房市集」，明天開幕；縣府客家事務處長陳麗萍說，置身佳冬，看見時代變遷所留下的痕跡，處處充滿驚喜與感動，增添一番恬靜的美好，國慶連假可來趟慢旅行。

陳麗萍說，佳冬鄉作為高屏六堆地區的左堆之一，早期因具靠海優勢經濟蓬勃發展，使得座落於佳冬的古蹟、古厝較多，舉凡蕭家古厝、蕭屋洋樓、張家商樓及楊氏宗祠等縣級古蹟 ，在官民合力維護保持下，至今仍扮演著歷史文化與記憶的守護者；縣府也向科技部推動人文發展跨域治理計畫，將古蹟廊道以「活的博物館」概念在佳冬鄉落地生根。

她說，漫步於古色古香的佳冬老街，猶如搭乘時光機一般，步入歷史的長廊，一探客家的生活文化特色，與快步調的都市生活形成強烈對比，不僅好看、好逛還很好拍。縣府於六堆300年特別推出「佳冬老街夥房市集」，渲染出專屬屏東客家的獨到氛圍，並藉此促進地方永續自主營運，活絡客庄產業與觀光發展。

茄冬文史協會理事長楊景謀說，蕭屋洋樓上月活化後，佳冬六根村老街短短1公里就涵蓋6處古蹟和歷史建築，靜謐街道、純樸民情和刻劃歲月痕跡的古蹟，顛覆老街遊客吵雜與商業氣息商店充斥的既有印象，成為古蹟巡禮小旅行的最佳地點；縣府為擴大深度旅遊能量，讓人細細品味歷史餘韻，去年培訓10多名客庄觀光解說員，旅遊業也安排實境採線團，在疫後啟動遊程。

明天開幕活動後，接續場次陸續於11月14日以及12月5日登場，凡於現場打卡、填寫問卷均有機會獲得精美小禮物，數量有限，贈完為止。

屏東縣佳冬六根村老街短短1公里就涵蓋6處古蹟和歷史建築，靜謐街道、純樸民情和刻劃歲月痕跡的古蹟，顛覆老街遊客吵雜與商業氣息商店充斥的既有印象。圖／民眾提供
屏東縣佳冬六根村老街短短1公里就涵蓋6處古蹟和歷史建築，靜謐街道、純樸民情和刻劃歲月痕跡的古蹟，顛覆老街遊客吵雜與商業氣息商店充斥的既有印象。圖／民眾提供
今年適逢六堆300年，屏東縣政府特別以佳冬地區豐富的人文資產作為基石，結合在地產業並透過質感攤車、景觀布置等巧思，在詩人步道打造形成「佳冬老街夥房市集」，明天開幕。圖／民眾提供
今年適逢六堆300年，屏東縣政府特別以佳冬地區豐富的人文資產作為基石，結合在地產業並透過質感攤車、景觀布置等巧思，在詩人步道打造形成「佳冬老街夥房市集」，明天開幕。圖／民眾提供

古蹟 老街 屏東縣

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