到高雄看國慶焰火 高市府推交通防疫全攻略
高雄暌違21年再辦國慶焰火，因應防疫，主觀賞區只抽籤開放2萬人進場，但周邊規畫觀賞的景點，預估人潮無可計數，高雄市長陳其邁今主持「2021國慶焰火在高雄交通暨防疫全攻略」記者會，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，最好別自開車，「且怎麼來，就怎麼去」，以輕鬆的的心情享受國慶焰火秀。
陳其邁說，10月10日國慶焰火除已抽籤的2萬座位席，市府也盤點15處最佳觀賞點，多數在市區，民眾搭大眾運輸系統再步行到場，「用走路都會到」。高雄已50幾天零本土個案，歡迎民眾到高雄來賞焰火，也鼓勵帶五倍券來高雄花，但也提醒大家勿必遵守防疫規定，包括戴口罩、實聯制、人流管制，禁止飲食等。
因應國慶焰火舉行，高雄已規畫完整運輸計畫，高雄捷運及輕軌10日當天分別延長營運時間，當日下午1點至晚間11點半，高捷橘線每4分鐘一班，並視人潮加開區間車，最密可達2.5分鐘一班；捷運紅線每4分鐘1班車，其餘時段6至8分鐘一班。輕軌在下午3點至晚間12點，最小班距可達7.5分鐘，其餘時段10至15分鐘一班。
交通局長張淑娟說，當日主活動會場不提供任何停車位，但部分場站規畫接駁車，請民眾最好別開車，而搭乘或轉乘捷運、輕軌、公車等大眾運輸工具。晚間8點半散場後，民眾可往哈瑪星鐵道園區、高流中心，搭離場接駁車。
觀光局已彙整15處外圍最佳觀賞點，像夢時代周邊、第83期市地重劃公園，都是欣賞焰火的秘境之一，民眾搭乘輕軌到C5夢時代站，再走6分鐘即可抵達。旗津當天則三階段交管，過港隧道於當10日下午3點起開始管制，請多搭乘旗鼓渡輪，或至捷運前鎮高中站搭乘接駁車；因焰火在高雄港區施放，旗鼓渡輪於晚間7點半至9點將暫停營運。
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