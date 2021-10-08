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連9天本土+0！副機師與本土4案Delta皆無關 排除本土感染

無人機旗津載物愛河巡檢 打造智慧城市

中央社 / 高雄8日電

高雄市政府推動5G-AIOT建設打造智慧城市，今天與中光電智能機器人團隊交流，包括展示車載式無人機在愛河自主飛行巡航及物流無人機載貨等無人機創新應用服務。

高雄市副市長林欽榮與交通局及市府資訊中心、智慧城市推動專案辦公室（KPMO）、警察局、觀光局於國慶連假前夕針對無人機系統在智慧城市服務，以及未來先端應用可行性，與中光電智能機器人團隊進行交流。

團隊針對愛河（中正至五福）場域，示範以車載式無人機系統自主飛行巡檢空拍影像傳回指揮站，即時進行場域安全監控及人車流管理等任務；同時遠端連線試飛場，展示物流無人機載貨應用。

林欽榮說，無人機技術加上物聯網(IoT)與人工智慧(AI)預期可帶來更多層面應用，市府已在多項治理善用無人機，如同一支空戰部隊，例如交通控管、遞送物流、地籍清查、高雄美景拍攝、農業噴灑等創新應用。高雄非常願意接受各種實驗性、新創服務的城市，期望可藉由整合應用無人機系統提供相關人、車流監控管理解決方案。

中光電智能機器人配合「國機國造」政策，開發出可依規劃路線自動執行任務的商用無人機。在設施巡檢、空間量測、智慧物流、城市安防、環境偵測方面都有成功服務案例，更被美國矽谷「APAC CIOOutlook」雜誌選為亞太十大無人機技術公司之一。

中光電智能機器人目前也正爭取經濟部工業局新一期的智慧城鄉生活補助應用計畫，在旗津及高雄港發展無人機載貨物流服務。高雄市府也期望引入高端系統科技廠商以高雄作為新創服務測試場域，透過公私協力共同推動更多智慧城市與交通創新應用服務。

高雄市 愛河

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