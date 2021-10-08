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台日友情屏東演武場開展 108名日漫畫家簽名板傳遞感謝

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」，日本漫畫家感謝簽名板展，並邀請曾造訪屏東的日本知名插畫家山代エンナ（Enna Yamashiro）繪製專屬插畫，今在屏東演武場開幕。縣長潘孟安（左一）與日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次（左二）參觀展覽。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」，日本漫畫家感謝簽名板展，並邀請曾造訪屏東的日本知名插畫家山代エンナ（Enna Yamashiro）繪製專屬插畫，今在屏東演武場開幕。縣長潘孟安（左一）與日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次（左二）參觀展覽。記者劉星君／攝影

屏東縣政府日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」，日本漫畫家感謝簽名板展，並邀請曾造訪屏東的日本知名插畫家山代エンナ（Enna Yamashiro）繪製專屬插畫，今在屏東演武場開幕。縣長潘孟安與日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次到場簽繪祝福話語，現場推薦屏東《屏東特有種》一書中所出現的新鮮甜美的水果特產，與108面「日本漫畫家感謝簽名板」共同展出，展覽即日起至10月31日屏東演武場展出。

潘孟安說，台灣疫情緊急時刻，日本五度捐贈疫苗給台灣，幫助台灣對抗疫情威脅，這份雪中送炭、台日堅定的友情，一再用行動證明，足見雙方真摯情誼。此次「台日友情Always Here, Now in 屏東」展覽選在屏東演武場意義深重，演武場是日治時期興建武德殿，提供警察軍人訓練的劍道場，是見證屏東脈絡的歷史場域。

此次的展覽中，除有展覽108張日本漫畫家感謝簽名板外，還特別展出18部109張複製原畫，其中7部作品的複製原畫首次在屏東曝光。

展覽中邀請曾造訪屏東的日本知名插畫家山代エンナ（Enna Yamashiro），為屏東繪製專屬插畫，並改造成二次元插畫拍照區，與「日本漫畫家感謝簽名板」展出，展現台日之間情誼。

屏縣府指出，2021年為日本311震災10周年，許多日本民眾對台灣人的援助仍十分感動。日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次在簽名板上寫下感謝台灣的話語，加藤說，透過深受日本和台灣人喜愛的漫畫，代為表達日本對台灣的謝意，並期望台日之間情誼持續緊密，長久友好，邀請日本人氣漫畫家，簽繪108面簽名板，留下對台灣的感謝話語。

「台日友情Always Here, Now in 屏東」展覽即日起至10月31日止，相關展覽訊息上活動官網查詢

屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」，日本漫畫家感謝簽名板展，並邀請曾造訪屏東的日本知名插畫家山代エンナ（Enna Yamashiro）繪製專屬插畫，今在屏東演武場開幕。縣長潘孟安（中）與日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次（右）參觀展覽。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」，日本漫畫家感謝簽名板展，並邀請曾造訪屏東的日本知名插畫家山代エンナ（Enna Yamashiro）繪製專屬插畫，今在屏東演武場開幕。縣長潘孟安（中）與日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次（右）參觀展覽。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」，日本漫畫家感謝簽名板展。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」，日本漫畫家感謝簽名板展。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」，日本漫畫家感謝簽名板展，並邀請曾造訪屏東的日本知名插畫家山代エンナ（Enna Yamashiro）繪製專屬插畫，今在屏東演武場開幕。縣長潘孟安（左）與日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次（右）參觀展覽。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」，日本漫畫家感謝簽名板展，並邀請曾造訪屏東的日本知名插畫家山代エンナ（Enna Yamashiro）繪製專屬插畫，今在屏東演武場開幕。縣長潘孟安（左）與日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次（右）參觀展覽。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」，日本漫畫家感謝簽名板展。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」，日本漫畫家感謝簽名板展。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」，日本漫畫家感謝簽名板展，並邀請曾造訪屏東的日本知名插畫家山代エンナ（Enna Yamashiro）繪製專屬插畫，今在屏東演武場開幕。縣長潘孟安（左）與日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次（右）到場簽繪祝福話語。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本台灣交流協會高雄事務所合作舉辦「台日友情Always Here, Now in 屏東」，日本漫畫家感謝簽名板展，並邀請曾造訪屏東的日本知名插畫家山代エンナ（Enna Yamashiro）繪製專屬插畫，今在屏東演武場開幕。縣長潘孟安（左）與日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次（右）到場簽繪祝福話語。記者劉星君／攝影

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