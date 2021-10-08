結合眷村及原民文化 高市原民會原創基地今揭牌

高雄市原民會今天上午於左營區建業新村舉辦「TAKAO原創基地」揭牌儀式暨「VuVu與外省先生的故事」影像展開展，高市原民會主委阿布斯表示，TAKAO原創基地同時具有部落大學招生中心、族語推廣辦公室及文創產業交流中心等功能，希望就近讓更多都會區的民眾認識原住民文化。

高雄市秘書長楊明州、前屋主也是高雄市行政暨國際處長項賓和及多位市議員到場，除有排灣族人現場傳唱古調，也邀年僅20歲的花蓮縣洛韶部落賽德克族靈媒Lowbing Miyu（洛巫彼恩 彌尤）進行傳統祈福及淨化場館儀式，並有曾經住在建業新村的鄰居共襄盛舉。

阿布斯表示，將眷村閒置館舍打造成北高雄原住民新據點，首先讓語推老師進駐，規畫線上直播教授族語課程、主題故事展以及文創產業論壇等，同時也開放提供原住民社團交流活動空間，第一個展覽「VuVu與外省先生的故事」展出原住民族姊妹過去在眷村生活的老照片及故事分享。

項賓和表示，他從小在這裡長大，住了近22年，後來父母因拆遷搬離，他偶爾到左營都會特別回來走走，2014年高市府推出眷村「以住代護」政策時，本想申請搬回老家，後來因個人原因作罷，沒想到能被文化局及原民會保留下來， 更能展現有歷史文化價值場所的重要性，相信會獲得最好的運用。