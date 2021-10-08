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結合眷村及原民文化 高市原民會原創基地今揭牌

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市行政暨國際處長項賓和（左）及項母（右）向原民會主委阿布斯（中）分享過去在老家生活的趣事。記者陳玫伶／攝影
高雄市行政暨國際處長項賓和（左）及項母（右）向原民會主委阿布斯（中）分享過去在老家生活的趣事。記者陳玫伶／攝影

高雄市原民會今天上午於左營區建業新村舉辦「TAKAO原創基地」揭牌儀式暨「VuVu與外省先生的故事」影像展開展，高市原民會主委阿布斯表示，TAKAO原創基地同時具有部落大學招生中心、族語推廣辦公室及文創產業交流中心等功能，希望就近讓更多都會區的民眾認識原住民文化。

高雄市秘書長楊明州、前屋主也是高雄市行政暨國際處長項賓和及多位市議員到場，除有排灣族人現場傳唱古調，也邀年僅20歲的花蓮縣洛韶部落賽德克族靈媒Lowbing Miyu（洛巫彼恩 彌尤）進行傳統祈福及淨化場館儀式，並有曾經住在建業新村的鄰居共襄盛舉。

阿布斯表示，將眷村閒置館舍打造成北高雄原住民新據點，首先讓語推老師進駐，規畫線上直播教授族語課程、主題故事展以及文創產業論壇等，同時也開放提供原住民社團交流活動空間，第一個展覽「VuVu與外省先生的故事」展出原住民族姊妹過去在眷村生活的老照片及故事分享。

項賓和表示，他從小在這裡長大，住了近22年，後來父母因拆遷搬離，他偶爾到左營都會特別回來走走，2014年高市府推出眷村「以住代護」政策時，本想申請搬回老家，後來因個人原因作罷，沒想到能被文化局及原民會保留下來， 更能展現有歷史文化價值場所的重要性，相信會獲得最好的運用。

楊明州表示，高雄擁有全台唯一匯集16族原住民的縣市，原創基地將原住民及眷村文化融合，相信能在此發光發熱，原創基地除了文化傳承、展覽以及推廣行銷，也將成為一個提供原住民族人聚會交流及終生學習的場所，邀請市民走進原創基地，感受原住民的美好。

「TAKAO原創基地」同時具有部落大學招生中心、族語推廣辦公室及文創產業交流中心等功能，預計成為原住民在都會區的新據點。記者陳玫伶／攝影
「TAKAO原創基地」同時具有部落大學招生中心、族語推廣辦公室及文創產業交流中心等功能，預計成為原住民在都會區的新據點。記者陳玫伶／攝影
高雄市原民會今天舉辦「TAKAO原創基地」揭牌儀式暨「VuVu與外省先生的故事」影像展開展，提供照片的原住民姊妹在展區前高唱原民歌謠。記者陳玫伶／攝影
高雄市原民會今天舉辦「TAKAO原創基地」揭牌儀式暨「VuVu與外省先生的故事」影像展開展，提供照片的原住民姊妹在展區前高唱原民歌謠。記者陳玫伶／攝影
高雄市原民會在左營區建業新村的「TAKAO原創基地」即日起進行「VuVu與外省先生的故事」影像展。記者陳玫伶／攝影
高雄市原民會在左營區建業新村的「TAKAO原創基地」即日起進行「VuVu與外省先生的故事」影像展。記者陳玫伶／攝影
「TAKAO原創基地」同時具有部落大學招生中心、族語推廣辦公室及文創產業交流中心等功能，預計成為原住民在都會區的新據點。記者陳玫伶／攝影
「TAKAO原創基地」同時具有部落大學招生中心、族語推廣辦公室及文創產業交流中心等功能，預計成為原住民在都會區的新據點。記者陳玫伶／攝影
高雄市原民會今天舉辦「TAKAO原創基地」揭牌儀式，邀請年僅20歲的賽德克族靈媒Lowbing Miyu（洛巫彼恩 彌尤）進行傳統祈福及淨化場館儀式。記者陳玫伶／攝影
高雄市原民會今天舉辦「TAKAO原創基地」揭牌儀式，邀請年僅20歲的賽德克族靈媒Lowbing Miyu（洛巫彼恩 彌尤）進行傳統祈福及淨化場館儀式。記者陳玫伶／攝影

原住民 眷村 文創產業

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