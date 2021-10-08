高市國慶焰火步行觀賞指南 會場不提供停車位

國慶焰火在暌違21年後將於週日重返高雄，高雄市觀光局今天公布焰火最佳觀賞步行指南，包括第83期市地重劃公園、旗津都是賞焰秘境。並再次提醒當天活動會場不提供停車位。

觀光局新聞稿表示，緊鄰高雄港的的83期市地重劃公園視野遼闊，只要搭乘輕軌至C5夢時代站再步行6分鐘即可抵達。其他焰火周圍最佳觀賞點，還包括壽山情人觀景台、中山大學、打狗英國領事館文化園區、西子灣觀景平台、西子灣遊客中心、哈瑪星鐵道園區、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、星光水岸公園、夢時代周邊。

另外，旗津也是最佳觀賞點之一。交通局也提醒，過港隧道將於當天下午3時起管制，建議勿開車或騎車，可於鼓山輪渡站搭乘旗鼓渡，或至捷運前鎮高中站搭乘接駁車前往。由於焰火在高雄港區施放，旗鼓輪晚間7時30分至9時將暫停營運。

民眾離場時除搭乘捷運或輕軌外，在當晚8時30分後也可至哈瑪星鐵道園區，或海邊路高流中心搭乘離場接駁車，分別開往台鐵鼓山站及捷運中央公園站，班距為5至10分鐘，便利民眾轉乘。市府也呼籲，接駁車禮讓年長者或幼童搭乘。

防疫部分，衛生局指出，當天以「景點有秩序、商店很安全、民眾保健康」為原則，為確保防疫原則避免不特定接觸風險，將出動超過5000人的管制及宣導人員，呼籲民眾活動時應全程戴口罩、禁止邊走邊吃，也務必保持社交距離。

適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸穩定，可想見到時全國民眾勢必湧入，高雄市長陳其邁今天偕同副市長史哲及相關局處，呼籲民眾切勿開車前來，只要搭乘大眾運輸再步行至最佳觀賞點，平均也僅需約10分鐘，更可探索屬於自己的觀賞角度。

高市府再次強調，當天活動會場不提供停車位，周邊及旗津區將啟動三階段交通管制，民眾搭乘或轉乘捷運、輕軌、公車、台鐵、高鐵等大眾運輸，再步行至活動會場或各個最佳觀賞點都可欣賞精彩國慶焰火。