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北高科技廊帶產業利多 岡山機場限建高度放寬

中央社 / 高雄8日電

配合北高科技廊帶產業的「岡山軍事機場限建高度放寬」案，今天經國防部公告施行。依高市府估算，高捷岡山路竹延伸線經過的岡山都市計畫商業區，用地開發效益最高可達1.7倍。

高雄市政府工務局新聞稿表示，行政院核定「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線及周邊土地開發計畫」後，隨即配合科技廊帶產業政策，積極推動「岡山軍事機場限建高度放寬」案。經中央與地方合作，歷時6個月來完成修法，並於今天由國防部公告施行，可望為北高雄科技廊帶產業注入一股嶄新動能。

高雄市副市長林欽榮表示，岡山軍事機場禁限建區涵蓋左營、梓官、橋頭、燕巢、岡山、彌陀、永安、路竹及湖內等9個行政區，產業發展受侷限範圍甚廣。尤其以捷運岡山路竹延伸線所經過的岡山都市計畫區、本洲工業區及路竹科學園區等國家重要產業地區所受侷限最深。

林欽榮指出，責成工務局與軍方研議可行的放寬方案，在兼顧飛航安全及軍事訓練前提下，適度放寬現行限建規定，促進北高雄科技廊帶中高產值產業發展，經初步估算，岡山都市計畫商業區用地的開發效益最高可達1.7倍。限建高度放寬後可一併帶動相關產業活絡，達成「經濟大發展、就業一級棒」願景目標。

依工務局資料，全案公告施行後，放寬範圍涵蓋岡山軍事機場東側水平面限建區半徑3至4公里的半圓形帶狀範圍，包含岡山、橋頭、梓官3個行政區，其面積約1100公頃，範圍內建築絕對高度將由原70.2公尺放寬為94.44公尺，建築樓層數依設計方案約可增加6至8層。

另外，建築執照的審查也會依修訂公告同步配合辦理。民眾對於新修訂限建公告有疑問，可洽詢工務局建築管理處，專線：07-3368333分機2281。

岡山 機場 建築

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