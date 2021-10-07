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挾著2大科技防疫利器重起爐灶 43年老飯店重新營運
疫情期間自主休業，卻仍照發員工薪水的高雄漢王洲際飯店，今邀請八位資深退休老同仁回漢王剪綵，重新復業，總裁林富男表示，休業期間堅持不轉做防疫旅館，以免第一線員工曝險，更積極尋找消毒滅菌良方，以防疫利器重啟新局，要以最安全的環境，重新找回觀光客的信心。
今年5月間新冠肺炎疫情升高雄三級警戒，全台染疫人數直線上升，高雄漢王洲際飯店為避免第一線員工曝險，5月18日公告自主休息，淨空場域全面清消，但員工薪水照付，4個月下來收入減少近3000萬。隨著疫情趨緩，已創設43年的飯店選在光輝10月搭著國慶焰火在高雄，高雄加碼千元券等順風車，重新開幕，國慶連假三天，訂房率已達7成。
林富男說，飯店休生養息期閒他仍思索如何讓飯店更好，經醫界介紹找到找到馗鼎奈米科技公司研發的「氧殺菌」，能有效殺菌、滅病毒兼除臭，更進一步保護住客及員工安全。
團隊研發的「鈦親淨」環境抗菌清潔液，能用科學數據及儀器檢測滅菌數值，已被數家大型醫院門診廳及開刀房所採用，他在197間房間內加裝「大氣電漿抑菌空氣循環機」，藉由空氣擾動殺死病毒、去除霉味，飯店在科技防疫的助攻下重新起步，接待客人也更具信心。
林富男今天特別邀請8名資深退休老同仁回漢王剪綵，按服務年資計分別有，46年的採購經理林勝夫、42年的總經理林茂聰、41年總經理林寶珠、38年電工徐永順，現年已97歲、30年處長盧佩珊、26年組長陳素長、18年清潔員娜妮，8年的榮譽董事長林崑山。飯店日前已開放訂房，標凖兩人房附兩客早餐一晚3600元，並可獲贈高雄券600元（滿千送200元），目前訂房率已達7成。
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