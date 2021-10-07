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馬祖灘岸鯨豚擱淺死亡 2021年累計18起

中央社 / 連江縣7日電

馬祖岸巡隊今天指出，巡邏組隊員昨日執行灘岸巡查時，在北竿鐵拳澳灘岸發現1隻死亡海豚。連江縣政府表示，豚體為露脊鼠海豚，今年至今馬祖地區已有18隻鯨豚擱淺死亡。

馬祖岸巡隊在北竿鐵拳灘澳岸發現死亡海豚，連江縣政府產發處漁牧科人員到場研判，此豚體為露脊鼠海豚，長度約170公分，寬度約40公分，豚體完整具研究價值，由馬祖岸巡隊巡邏組人員著防護裝備完成豚體包覆，協調交通船運返南竿，以利後續進行學術研究。

連江縣政府產發處漁牧科向中央社記者表示，馬祖自今年1月起至今，馬祖四鄉五島已有18隻鯨豚死亡擱淺。馬祖近年鯨豚擱淺案例頻繁，民國108年有22例、109年有19例，海洋生存棲地面臨考驗。

馬祖岸巡隊發布新聞稿指出，為維護海洋生態及保育鯨豚物種，將加強宣導漁船在海上作業時務必將船上垃圾攜返岸上棄置，千萬別將垃圾海拋，造成海洋環境污染及生態浩劫，並請大家重視在地海洋環境生態與永續漁業資源的維護及用心。

馬祖 海豚 鯨豚

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